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Лига чемпионов
25 июля 2025, 18:59 | Обновлено 25 июля 2025, 19:09
635
0

Стало известно, кто рассудит второй матч Динамо в Лиге чемпионов

На поединке против «Хамрун» будет работать бригада арбитров из Дании

25 июля 2025, 18:59 | Обновлено 25 июля 2025, 19:09
635
0
Стало известно, кто рассудит второй матч Динамо в Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев. Якоб Сундберг

УЕФА определился с бригадой арбитров на ответный матч киевского «Динамо» против мальтийского клуба «Хамрун» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

На матче будут работать судьи из Дании. Главным арбитром будет 35-летний Якоб Сундберг, который уже знаком украинским болельщикам – он обслуживал матч отбора на молодежное Евро-2025 между сборными U-19 Украины и Нидерландов.

Помогать главному судье будут Виктор Скитте и Джеспер Дахль. На роль четвертого арбитра назначен Лассе Лабел Граагаард.

Якоб Кехлет будет работать видео-ассистентом арбитра на системе VAR, его помощником станет Йонас Хансен.

Вторая игра между «Динамо» и «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Арена Люблин». Начнется поединок в 21:00.

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