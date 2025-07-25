Стало известно, кто рассудит второй матч Динамо в Лиге чемпионов
На поединке против «Хамрун» будет работать бригада арбитров из Дании
УЕФА определился с бригадой арбитров на ответный матч киевского «Динамо» против мальтийского клуба «Хамрун» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
На матче будут работать судьи из Дании. Главным арбитром будет 35-летний Якоб Сундберг, который уже знаком украинским болельщикам – он обслуживал матч отбора на молодежное Евро-2025 между сборными U-19 Украины и Нидерландов.
Помогать главному судье будут Виктор Скитте и Джеспер Дахль. На роль четвертого арбитра назначен Лассе Лабел Граагаард.
Якоб Кехлет будет работать видео-ассистентом арбитра на системе VAR, его помощником станет Йонас Хансен.
Вторая игра между «Динамо» и «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Арена Люблин». Начнется поединок в 21:00.
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