Договорились об аренде. Вингер киевского Динамо проведет сезон в Европе

Вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко покинул чемпионат Украины и будет выступать в следующем сезоне в польском клубе.

В услугах перспективного 19-летнего футболиста была заинтересована «Лехия» из города Гданьск, которая провела успешные переговоры с «бело-синими». Пашко прошел медосмотр и присоединился к новой команде. Официальное объявление о переходе состоится в ближайшее время.

Кирилл проведет в Польше сезон 2025/26 на правах аренды и станет шестым украинцем в составе клуба. Цвета «Лехии» защищают вратарь Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук, полузащитники Антон Царенко и Иван Желизко, форвард Богдан Вьюнник.

В прошлом сезоне Пашко провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА, однако не сумел отличиться результативными действиями. Вингер ранее выступал за «Динамо» U-19 и луганскую «Зарю» U-17.

Напомним, после завершения прошлой кампании «Лехия» столкнулась с проблема из-за трансферного бана от Польской федерации футбола. Накануне каждого трансфера или аренды команда обязана получить специальное разрешение, чтобы зарегистрировать нового игрока.