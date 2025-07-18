Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо Киев подтвердило уход украинского защитника
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 01:11 | Обновлено 18 июля 2025, 02:11
642
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо Киев подтвердило уход украинского защитника

Максим Дячук присоединился к польской «Лехии» из города Гданьск на правах аренды

18 июля 2025, 01:11 | Обновлено 18 июля 2025, 02:11
642
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо Киев подтвердило уход украинского защитника
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Киевское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе центрального защитника Максима Дячука – футболист продолжит карьеру в чемпионате Польши.

«ФК «Динамо» (Киев) достигло соглашения с польским клубом «Лехия» о переходе 21-летнего центрального защитника Максима Дячука. Футболист будет выступать в Гданьске на правах аренды до лета 2026 года.

Дячук присоединился к «Динамо» в выпускной группе Академии, а весной 2020-го дебютировал за юношескую команду «бело-синих». Отыграв половину сезона-2022/2023 на правах аренды за «Александрию», вернулся в «Динамо». В составе киевлян за два с половиной года провел 48 матчей в разных турнирах и забил один мяч.

ФК «Динамо» (Киев) желает Максиму успехов в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба «бело-синих».

В составе польского клуба уже играют несколько представителей Украины – вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Антон Царенко и Иван Желизко, форвард Богдан Вьюнник.

По теме:
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда
Динамо Киев Лехия Гданьск Максим Дячук трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые против Андорры. Когда и где Полесье сыграет в Лиге конференций?
Футбол | 17 июля 2025, 22:09 3
Впервые против Андорры. Когда и где Полесье сыграет в Лиге конференций?
Впервые против Андорры. Когда и где Полесье сыграет в Лиге конференций?

Матчи житомирского клуба против команды Санта-Колома пройдут 24 и 31 июля

Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Футбол | 17 июля 2025, 16:55 14
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер

Украинский голкипер Реала готов перейти в Вильярреал

Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 17.07.2025, 09:10
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Определен соперник Александрии. Партизан и АЕК Ларнака устроили матч-драму
Футбол | 18.07.2025, 00:59
Определен соперник Александрии. Партизан и АЕК Ларнака устроили матч-драму
Определен соперник Александрии. Партизан и АЕК Ларнака устроили матч-драму
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 17.07.2025, 07:30
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
А оренда теж вважається трансфером? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
16.07.2025, 19:59 4
Футбол
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
16.07.2025, 00:38
Бокс
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
16.07.2025, 01:51 1
Футбол
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
16.07.2025, 11:18 1
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 102
Футбол
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем