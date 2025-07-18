ОФИЦИАЛЬНО. Динамо Киев подтвердило уход украинского защитника

Киевское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе центрального защитника Максима Дячука – футболист продолжит карьеру в чемпионате Польши.

«ФК «Динамо» (Киев) достигло соглашения с польским клубом «Лехия» о переходе 21-летнего центрального защитника Максима Дячука. Футболист будет выступать в Гданьске на правах аренды до лета 2026 года.

Дячук присоединился к «Динамо» в выпускной группе Академии, а весной 2020-го дебютировал за юношескую команду «бело-синих». Отыграв половину сезона-2022/2023 на правах аренды за «Александрию», вернулся в «Динамо». В составе киевлян за два с половиной года провел 48 матчей в разных турнирах и забил один мяч.

ФК «Динамо» (Киев) желает Максиму успехов в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба «бело-синих».

В составе польского клуба уже играют несколько представителей Украины – вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Антон Царенко и Иван Желизко, форвард Богдан Вьюнник.