ВИДЕО. Сидел и ждал. В Бразилии удалили вратаря за затягивание времени
Вратарь «Васко да Гамы» Лео Жардин подставил своих партнеров
Ночью, 28 июня, прошел поединок 17-го тура чемпионата Бразилии между командами «Интернасьонал» и «Васко да Гама».
Местом проведения встречи стала арена «Эштадиу Жозе Пинейру Борда» в Порту-Алегри.
На 30-й минуте «Васко да Гама» открыла счет и в течение большей части матча гости вели в счете. Однако под занавес игры вратарь «Васко да Гамы» Лео Жардин подставил своих партнеров.
Голкипер за несколько секунд получил две желтые карточки за затягивание времени. Лео сидел на газоне и имитировал повреждение. Судья долго уговаривал Жардина подняться и удалил вратаря.
В результате хозяева сравняли счет на последних минутах и вырвали ничью (1:1).
«Причина удаления – затягивание возобновления игры. После предупреждения за подобные действия я удалил с поля господина Леонардо Сезара Жардима, №1 команды «Васко да Гама», за умышленное затягивание времени, когда тот без видимой причины упал на газон.
Несмотря на мои призывы и обращения ассистента, он отказался подняться. Отмечаю, что игрок оставался лежать в течение всей процедуры замены, имея достаточно времени для медицинской помощи, однако этого не сделал», – написал в рапорте главный судья матча.
В свою очередь «Васко да Гама» намерена обжаловать решение судьи, написав жалобу в штаб-квартиру федерации.
ВИДЕО. Сидел и ждал. В Бразилии удалили вратаря за затягивание времени
O árbitro EXPULSOU o Léo Jardim por cera. Os dois cartões que ele tomou foram de cera.— DataFut (@DataFutebol) July 27, 2025
Se a arbitragem manter essa linha CORRETA por algumas rodadas, essa bizarrice acaba. Mas o problema é que a arbitragem brasileira não tem critério.
pic.twitter.com/F3zPUhLCdm
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