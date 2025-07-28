Ночью, 28 июня, прошел поединок 17-го тура чемпионата Бразилии между командами «Интернасьонал» и «Васко да Гама».

Местом проведения встречи стала арена «Эштадиу Жозе Пинейру Борда» в Порту-Алегри.

На 30-й минуте «Васко да Гама» открыла счет и в течение большей части матча гости вели в счете. Однако под занавес игры вратарь «Васко да Гамы» Лео Жардин подставил своих партнеров.

Голкипер за несколько секунд получил две желтые карточки за затягивание времени. Лео сидел на газоне и имитировал повреждение. Судья долго уговаривал Жардина подняться и удалил вратаря.

В результате хозяева сравняли счет на последних минутах и вырвали ничью (1:1).

«Причина удаления – затягивание возобновления игры. После предупреждения за подобные действия я удалил с поля господина Леонардо Сезара Жардима, №1 команды «Васко да Гама», за умышленное затягивание времени, когда тот без видимой причины упал на газон.

Несмотря на мои призывы и обращения ассистента, он отказался подняться. Отмечаю, что игрок оставался лежать в течение всей процедуры замены, имея достаточно времени для медицинской помощи, однако этого не сделал», – написал в рапорте главный судья матча.

В свою очередь «Васко да Гама» намерена обжаловать решение судьи, написав жалобу в штаб-квартиру федерации.

ВИДЕО. Сидел и ждал. В Бразилии удалили вратаря за затягивание времени