Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера. Коуч ныне за границей
Владимир Сысенко из «Полтавы» проходит курс лечения
СК Полтава готовится к дебютному сезону Украинской Премьер-лиги под руководством Игоря Тимченко, который является ассистентом главного тренера полтавчан Владимира Сысенко. Сам Владимир сейчас проходит курс лечения за границей.
– В ключевой отрезок сезона главный тренер СК Полтава Владимир Сысенко доверил вам руководить командой, пока он на больничном. Этот опыт изменил ваше восприятие тренерской работы?
– У меня было время переварить, когда Владимир Анатольевич мне сообщил, что будет ехать за границу и я должен руководить командой на месте. Он всегда был привлечен дистанционно. Я почувствовал, что это – быть главным. Ты отвечаешь совершенно за все. На футболистах такого бремени не чувствуется совсем. В этот момент мне очень помогла команда. Все работали так, как положено, были объединены вокруг одной цели.
В это время Владимир Анатольевич постоянно выходил на связь, общался индивидуально с игроками, участвовал в стратегических совещаниях с руководством. Он полностью держит руку на пульсе.
– Владимир Сысенко выведет СК Полтаву на дебютный матч команды в УПЛ?
– Затрудняюсь ответить. Я знаю, что он очень рвется в бой и как только получит разрешение врачей, вернется в Украину, – сказал Тимченко.
СК Полтава впервые в своей истории сыграет в Украинской премьер-лиге. Дебютный матч в УПЛ полтавчане проведут против львовского «Руха». Матч запланирован на пятницу, 1 августа.
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