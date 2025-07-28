Самые дорогие трансферы чемпионата Аргентины в летнее трансферное окно

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих трансферов чемпионата Аргентины во время нынешнего летнего трансферного окна.

Самой дорогой сделкой стала покупка мадридским «Реалом» талантливого аргентинца «Ривер Плейта» – Франко Мастантуоно за 45 млн евро.

Второй по стоимости стала сделка с большим отставанием от первого места – переход аргентинского хавбека Кристиана Ордоньеса из «Велес Сарсфилда» в «Парму» за 8,5 млн евро.

В пятерку лидеров также вошли: Максимилиано Салас («Расинг» – «Ривер Плейт», 8 млн), Альваро Монторо («Велес Сарсфилд» – «Ботафого», 7,9 млн) и Роман Вега («Индепендьенте» – «зенит», 7,7 млн).