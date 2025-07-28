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Аргентина
28 июля 2025, 23:35 |
263
0

Самые дорогие трансферы чемпионата Аргентины в летнее трансферное окно

Лидером списка стал новый игрок мадридского «Реала»

28 июля 2025, 23:35 |
263
0
Самые дорогие трансферы чемпионата Аргентины в летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих трансферов чемпионата Аргентины во время нынешнего летнего трансферного окна.

Самой дорогой сделкой стала покупка мадридским «Реалом» талантливого аргентинца «Ривер Плейта» – Франко Мастантуоно за 45 млн евро.

Второй по стоимости стала сделка с большим отставанием от первого места – переход аргентинского хавбека Кристиана Ордоньеса из «Велес Сарсфилда» в «Парму» за 8,5 млн евро.

В пятерку лидеров также вошли: Максимилиано Салас («Расинг» – «Ривер Плейт», 8 млн), Альваро Монторо («Велес Сарсфилд» – «Ботафого», 7,9 млн) и Роман Вега («Индепендьенте» – «зенит», 7,7 млн).

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чемпионат Аргентины по футболу Франко Мастантуоно Хоэль Ордоньес трансферы финансы Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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