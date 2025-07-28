БОНДАРЬ: «В Кракове живет много украинцев. Будет отличная поддержка»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа», который пройдет 31 июля в Кракове (4:2 в первой игре).

– Валерий, в матче с «Бешикташем» на 79-й минуте ты сделал подкат после мощного рывка. О чем ты думал в тот момент и откуда взялись силы в конце матча?

– Силы появились благодаря отличной подготовке со стороны тренерского штаба. А если ты выходишь играть за этот клуб, ты должен выкладываться на все 100%. Поэтому всегда есть силы, есть мотивация играть до конца и, несмотря на ситуацию, всегда делать все, чтобы для команды это было как можно лучше. И, конечно, в тот момент я думал только о том, как могу спасти ситуацию, чтобы мы не пропустили мяч.

– Домашние еврокубковые матчи «Шахтер» будет проводить в Кракове. Что лично тебе известно об этом городе?

– Это один из самых старых, самых популярных городов в Польше. Я знаю, что там живет много наших – украинцев, очень много беженцев. И думаю, что у нас будет хорошая поддержка, потому что там отличный стадион. Знаю, что будем играть на стадионе «Висла Краков», который вмещает где-то 30–35 тысяч зрителей. Думаю, нас ждет отличная поддержка. Я знаю, что там всегда очень мощно поддерживают команду, которая играет в Кракове.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам накануне игры?

– Наши дорогие болельщики, хотел бы пригласить вас на домашний матч с «Бешикташем» на стадион «Висла Краков». Нам очень нужна ваша поддержка. Ждем вас 31 июля на стадионе «Висла Краков». Вперед к победе!

