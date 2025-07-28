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Лига Европы
28 июля 2025, 23:41 | Обновлено 28 июля 2025, 23:48
167
0

БОНДАРЬ: «В Кракове живет много украинцев. Будет отличная поддержка»

Защитник Шахтера призвал болельщиков посетить матч Q2 ЛЕ против Бешикташа

28 июля 2025, 23:41 | Обновлено 28 июля 2025, 23:48
167
0
БОНДАРЬ: «В Кракове живет много украинцев. Будет отличная поддержка»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа», который пройдет 31 июля в Кракове (4:2 в первой игре).

– Валерий, в матче с «Бешикташем» на 79-й минуте ты сделал подкат после мощного рывка. О чем ты думал в тот момент и откуда взялись силы в конце матча?

– Силы появились благодаря отличной подготовке со стороны тренерского штаба. А если ты выходишь играть за этот клуб, ты должен выкладываться на все 100%. Поэтому всегда есть силы, есть мотивация играть до конца и, несмотря на ситуацию, всегда делать все, чтобы для команды это было как можно лучше. И, конечно, в тот момент я думал только о том, как могу спасти ситуацию, чтобы мы не пропустили мяч.

– Домашние еврокубковые матчи «Шахтер» будет проводить в Кракове. Что лично тебе известно об этом городе?

– Это один из самых старых, самых популярных городов в Польше. Я знаю, что там живет много наших – украинцев, очень много беженцев. И думаю, что у нас будет хорошая поддержка, потому что там отличный стадион. Знаю, что будем играть на стадионе «Висла Краков», который вмещает где-то 30–35 тысяч зрителей. Думаю, нас ждет отличная поддержка. Я знаю, что там всегда очень мощно поддерживают команду, которая играет в Кракове.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам накануне игры?

– Наши дорогие болельщики, хотел бы пригласить вас на домашний матч с «Бешикташем» на стадион «Висла Краков». Нам очень нужна ваша поддержка. Ждем вас 31 июля на стадионе «Висла Краков». Вперед к победе!

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Валерий Бондарь Шахтер - Бешикташ болельщики
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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