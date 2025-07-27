9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа

«На багаже Клоппа» – довольно частый комментарий, который можно было увидеть в сети после завоевания «Ливерпулем» в предыдущем сезоне кубка АПЛ. По мнению некоторых зрителей, «красные» стали лучшими в Англии не в последнюю очередь благодаря долгой и плодотворной работе немецкого специалиста. Есть точка зрения, что Юрген заложил фундамент для победы «Ливерпуля» в АПЛ в 2025-м году. Насколько справедлив этот тезис? Пожалуй, не очень. Потому что он принижает заслуги Слота, который несколько изменил настройку команды своего предшественника – и та заиграла лучше, чем в последние 2-3 года с немцем во главе. Да и даже визуально заметно, что «Ливерпуль» изменился с новым тренером. А если так, то о каком «багаже» может идти речь? Клопп сделал «Ливерпуль» элитной командой, а Слот сделал эту элитную команду чемпионом АПЛ. Вклад Юргена имеет место, но главный герой истории – Арне. Без вариантов.

Но Слоту, кажется, недостаточно косметических изменений в игре «Ливерпуля». Он хочет большего. Видимо, речь идет об окончательном превращении «красных» в команду Слота. Какой она будет? Более вертикальной. На это намекают и действия Арне в предыдущем сезоне, и летние трансферы.

Ливерпуль 2024/25

Для сравнения возьмем 5 последних сезонов Клоппа во главе «красных». Худший показатель среднего владения на дистанции в чемпионат на отрезке – чуть менее 61%. В большинстве сезонов еще и место в топ-3 по точности пасов. Не то чтобы Юрген ставил на тотальный контроль над мячом и территорией – но ему приходилось. Когда он приехал в Англию, то хотел играть вертикально, однако оказалось, что здесь такого почти никто не позволит. «Ливерпуль» терял очки в сценариях с владением мячом регулярно, поэтому команда перестроилась – и в последние сезоны с Клоппом в основном создавала шансы в позиционной игре. Это позволяло конкурировать с «Ман Сити», позволило выиграть АПЛ, так что подход точно был эффективным. Но не единственно правильным. В первый же сезон со Слотом «Ливерпуль» не достиг и 58% среднего владения в чемпионате. По точности пасов не вошел в топ-3.

Вроде бы и логично, но все же неожиданно: Слот пришел из чемпионата Нидерландов и принес частичку местного футбола в Англию. Там некоторые матчи – это формат игры атака на атаку в течение 90 минут. В АПЛ добиться чего-то подобного невозможно (ведь кто пойдет с тобой на такой откровенный размен?), да и лучшим клубам страны невыгодны неконтролируемые сценарии. Поэтому «Ливерпуль» не идет на обмен, а минимизирует количество быстрых выпадов оппонентов и максимизирует, насколько это возможно, свои. И именно умение атаковать на пространстве сделало из команды чемпиона Премьер-лиги: она забила аж 14 голов в лиге в контратаках, никто не имел 11+, среди команд первой половины таблицы лучший показатель – 9. «Ливерпуль» сыграл рекордно вертикально – и выиграл АПЛ. А еще Салах провел свой лучший сезон в карьере. «Красные» перестроились на более прямолинейный футбол – и это сделало их сильнее.

В последний год с Клоппом «Ливерпуль» забил в контратаках только 6 голов в чемпионате, в предыдущем чемпионском – «всего» 10. «Красные» с Юргеном никогда не играли настолько вертикально.

Борнмут и Керкез как продукт системы

Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

В предыдущем розыгрыше АПЛ «вишни» были довольно близки к финишу в зоне еврокубков, однако по среднему показателю владения мячом не вошли даже в топ-12 команд лиги, по точности пасов – даже в топ-16. Зато в топ-10 по забитым голам. «Борнмут» – суетливая команда. Потерял мяч? Иди и забери. Забрал? Сразу ищи пасом форварда. Не нашел? Хорошо, бей издалека. И я не преувеличиваю, каждый третий удар команды в сезоне – из-за пределов штрафной, в отдельных матчах процент превышал 50%. Только «Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» били по воротам соперников больше в среднем за матч, чем «Борнмут». «Вишни» были готовы стрелять с нулевых углов и с 30 метров, потому что, как говорят в некоторых детских академиях, атаку нужно завершать ударом. С Ираолой «Борнмут» был и остается прямолинейным и вертикальным – и это сделало его успешным.

Несложно догадаться, в какой футбол будет играть Керкез, который вышел в основе команды в 38 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше. Стало быть, прямолинейный механизм Ираолы требовал этого игрока на поле всегда. Whoscored указывает достоинством игрока кроссы, а недостатком – передачи. Портрет легко складывается, да? Замена Робертсона напрашивалась, но никто не ожидал, что вместо шотландца возьмут совершенно другого по профилю исполнителя. Энди умел играть изысканно – не на уровне Трента, но более изящно, чем любой защитник команды-середняка дивизиона. А Керкез даст команде физику и простые решения. Будет хорошо бежать в том числе в контратаки, выполнит кросс в штрафную площадку при первой же возможности. Потому что Слот не хочет, чтобы его команде приходилось принимать трудные решения на поле. Он упрощает игру.

Контратаки – это не легко, не подумайте. Но в контратаках ситуации для футболистов – проще. Меньше сопротивления, больше пространства. Если поставить топовую вертикальную игру, то команда будет забивать визуально легкие голы. Керкез в этом поможет.

Фримпонг не прямая замена Тренту

Мы несколько лет подряд говорили, что Арнольд имеет отличное видение поля и талант к ведению игры через пас, поэтому перевод его в полузащиту – вопрос времени. Полноценной смены позиции не произошло, но еще Клопп в последних сезонах начал использовать Трента во время владения как «восьмерку». Тот шел в центр поля и создавал большинство в зоне, а еще имел больше вариантов для продолжения атаки, чем на фланге. Хотя даже в ограниченной роли бровочника ТАА отдавал более десятка ассистов в АПЛ за сезон, потому что имел радиоуправляемые передачи в штрафную площадь – что-то на уровне КДБ, никто в лиге не выполнял кроссы в последние годы настолько же умело, как эта парочка. В отдельных матчах именно Арнольд становился творческим центром «Ливерпуля» на мяче. Пасы Трента выигрывали для команды поединки и титулы. Арнольд мог играть прямолинейно – но запомнился больше как тот, кто находит топ-варианты в позиционных атаках.

Фримпонг – «электричка». Это не хорошо и не плохо – просто по-другому. Его фишка – безумная результативность. Но как он отличался голами и ассистами в Германии? Когда во время быстрых атак вбегал в чужую штрафную площадку. Не развивал атаку, не готовил ее – завершал либо ударом, либо простым последним пасом. Игру Фримпонга нельзя назвать изысканной. Она проста, причем до неприличия проста. Но дело в том, что никто больше в мире не бежит в атаку с позиции крайнего защитника так быстро, как это делает данный футболист. Никто больше не забивает в таких ситуациях настолько же регулярно. Никто не является главным оружием команды в атаке с позиции на фланге обороны, кроме Джереми. Он уникален. Но для позиционной атаки он безумный даунгрейд по сравнению с Трентом. Он не примет креативное решение и не выполнит изысканный пас. Чтобы использовать Фримпонга по максимуму, нужно играть по-другому.

В чемпионском сезоне «Байер» стал вторым лучшим в Б1 по количеству голов в контратаках (9, лидер забил 10). Больше всего ударов в таких ситуациях в составе команды нанес Фримпонг – 9. Даже нападающие и Вирц в таком сценарии были менее продуктивны.

Вирц заиграл бы в любом случае

Getty Images/Global Images Ukraine

Флориан слишком крут, поэтому я не буду задерживаться на нем слишком долго. Предыдущие трансферы делали «Ливерпуль» более вертикальным, а этот просто делает его сильнее. Если команда забила 14 в контратаках без Вирца в клубе, то может забить еще больше с ним. Чуть выше упоминал, что Фримпонг нанес 9 ударов в контратаках в чемпионском сезоне «Байера». Так вот, забил в них 2 гола. Вирц – также 2, а вот все остальные – меньше. Поэтому да, Флориан может быть эффективен в контратакующей системе. Его топ-навык – искать и находить свободные зоны между линиями обороны соперника. То есть умеет выбирать позицию. А контратаки – это именно о выборе позиции, куда бежать. А еще немного о беге, с этим у Вирца также все в норме. Пожалуй, здесь будет уместно сравнить. В предыдущем сезоне больше всего на позициях слева и «десятки» сыграли в «Ливерпуле» Диас и Собослаи соответственно. Их показатели ударов в контратаках в АПЛ – 11 и 7. У Салаха аж 27. Пространство для улучшения есть. Вирц его гарантирует.

В предыдущем розыгрыше ЛЧ Флориан нанес 4 удара после контратак. Рафинья и Мбаппе с их бешеной скоростью – столько же. У Диаса и Собослаи 3 попытки на двоих.

Экитике стоит своих денег

Потому что брать футболиста под стиль – роскошь. Давайте сразу расставим все точки над «і». Экитике не является элитным игроком, потому что имеет явные слабые стороны, но если говорить исключительно о сценарии игры с контратаками, то Экитике – элитная опция, одна из лучших в мире. В предыдущем сезоне «Айнтрахт» забил 12 голов на контратаках в Бундеслиге, любая другая команда – максимум 8. А если бы французский вундеркинд не реализовывал моменты хуже всех в Европе (нет в топ-лигах футболиста с большей разницей между ожидаемыми и фактическими голами), то показатель был бы еще на несколько пунктов выше. «Айнтрахт» – заточенная исключительно под контратаки структура, а еще – 3-й лучший клуб сезона в Германии. Если так, то в отдельном аспекте вертикальных выпадов это претендент на статус лучшего во всей Европе. Поспорить могут разве что «Ливерпуль» и «ПСЖ».

И Экитике здесь – главный. У него 22 удара после контратак в чемпионате. Ближайший преследователь имеет 16, следующий за ним – 12, все остальные – как минимум вдвое меньше. По голам в контратаках, как понимаете, та же картина, лучший в чемпионате – Экитике (4). Футболист умеет тягать мяч на дриблинге, может и готов обыгрываться с партнерами, бежит как коняка. А что еще нужно, когда играешь вертикально? Возможно, навык завершать атаки голами, но все остальное игрок для эффективной игры в сценарии с контратаками уже имеет. Меняет лигу и страну, переходит из более слабой команды в значительно более сильную – но из коллектива, где играют в контратаки, в коллектив, где играют в контратаки. «Ливерпуль» заплатил 90+ не просто за перспективного исполнителя, а за элитного для конкретного сценария игры футболиста.

Следовательно, команда будет играть в этом сценарии. В ее интересах создать для игрока такие же условия на поле, какие были в «Айнтрахте». Иначе зачем платить так много?

Ливерпуль Слота будет играть вертикально

На это намекают абсолютно все трансферы. И, сюрприз-сюрприз, даже Исак, которого либо хотели купить, либо все же купят, в топ-6 лучших футболистов сезона АПЛ по количеству ударов в контратаках, сам «Ньюкасл» – в топ-3 по попыткам забить из таких ситуаций. То есть команда имела конкретный профайл форварда, а не просто выбирала между двумя классными исполнителями. Как и на любую другую позицию, которую она усилила летом. Если бы под вертикальную игру подходили 1-2 футболиста-новичка, можно было бы говорить о совпадении, но не тогда, когда этот сценарий подходит для всех. И точно не после того, как команда поставила свой антирекорд за почти 10 лет по проценту владения в сезоне АПЛ. Курс вполне понятен, план Слота понемногу выкристаллизовывается: он хочет создать самую опасную в контратаках команду всей Европы.

А еще планирует спамить атаками. «Ливерпуль» берет Экитике, который транжирит шансы, а не какого-то топ-финишера, потому что француз создаст много моментов для себя и партнеров – хоть что-то, но команда реализует. Фримпонг также генерирует опасность в промышленных масштабах. Вирц – больше ассистент, чем бомбардир. «Ливерпуль» хочет побеждать не за счет элитной реализации – а благодаря созданию кучи моментов. А для этого нужно подходить к воротам раз за разом. Очевидно, лучший вариант в таком случае – контратаки. «Ливерпуль» уже хорошо умеет играть таким образом, но парижский поединок против «ПСЖ» (1:0, но буквально единственный подход к воротам соперника за 90 минут) доказал, что «красным» точно есть куда расти в этом направлении. Команда вылетела из ЛЧ потому, что выжала слишком мало из атак на пространстве.

Теперь вряд ли вылетит из-за этого. Потому что вертикальных выпадов будет много. Возможно, больше, чем у любой другой команды Европы. Потому что таким видит топ-футбол с большими победами Слот. А кто мы такие, чтобы сомневаться в его видении после столь уверенной победы в АПЛ?