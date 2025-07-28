ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок

Донецкий «Шахтер» в своих соцсетях сообщил, что команда отправляет скульптуру Мирчи Луческу домой.

«Скульптура Мирчи Луческу уезжает из Украины в Мистер в Румынию!», – написано в сообщении.

Скульптура Мирчи Луческу была представлена пять лет назад. Тогда «Шахтер» хотел поздравить экснаставника по случаю 75-летнего юбилея. Также сообщалось, что скульптура займет место в парке возле "Донбасс Арены", как только завершится война.

Луческу получит подарок на свое 80-летие, которое он отметит 29 июля.