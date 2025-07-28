Украина. Премьер лига28 июля 2025, 18:33 |
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ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок
Румынский наставник будет праздновать 80-летие
28 июля 2025, 18:33 |
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Донецкий «Шахтер» в своих соцсетях сообщил, что команда отправляет скульптуру Мирчи Луческу домой.
«Скульптура Мирчи Луческу уезжает из Украины в Мистер в Румынию!», – написано в сообщении.
Скульптура Мирчи Луческу была представлена пять лет назад. Тогда «Шахтер» хотел поздравить экснаставника по случаю 75-летнего юбилея. Также сообщалось, что скульптура займет место в парке возле "Донбасс Арены", как только завершится война.
Луческу получит подарок на свое 80-летие, которое он отметит 29 июля.
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Наконец-то избавились
И повод подходящий
Браво саркастический Шахтер 😂😂👏👏