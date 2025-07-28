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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 18:33 |
593
6

ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок

Румынский наставник будет праздновать 80-летие

28 июля 2025, 18:33 |
593
6
ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок
УПЛ. Мирча Луческу

Донецкий «Шахтер» в своих соцсетях сообщил, что команда отправляет скульптуру Мирчи Луческу домой.

«Скульптура Мирчи Луческу уезжает из Украины в Мистер в Румынию!», – написано в сообщении.

Скульптура Мирчи Луческу была представлена пять лет назад. Тогда «Шахтер» хотел поздравить экснаставника по случаю 75-летнего юбилея. Также сообщалось, что скульптура займет место в парке возле "Донбасс Арены", как только завершится война.

Луческу получит подарок на свое 80-летие, которое он отметит 29 июля.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Saltovka
А зачем столько свободного места на скамейке??
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Михаил
лол на 75 подарили, а теперь на тебе и на 80) сэкономили на подарке?
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0
sania
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0
AK.228
На деревню к дедушке так сказать 
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-1
AK.228
😂😂😂😂😂
Наконец-то избавились 
И повод подходящий 
Браво саркастический Шахтер 😂😂👏👏
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-1
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