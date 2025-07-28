ЦЫТКИН: «В игре с мальтийцами Шовковский будет думать про Верес»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, тренировавший сборные Украины разных возрастных групп, эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов между подопечными Александра Шовковского и «Хамрун Спартанс» с Мальты, который состоится 29 июля в польском Люблине:

«Мы станем свидетелями тренировки с повышенной ответственностью, ведь все прекрасно понимают, что обладатель путевки в следующий раунд в этой паре определился еще после первой встречи.

Думаю, что наставник киевлян Александр Шовковский в первом тайме бросит в бой футболистов, на которых сделает ставку 2 августа в стартовом поединке чемпионата Украины с «Вересом». А уже после перерыва на замену выйдут игроки на те позиции, где нет острой конкуренции.

Что же касается счета, то, на мой взгляд, до разгрома дело не дойдет. Киевляне будут диктовать условия, но ограничатся двумя забитыми мячами».