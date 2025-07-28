Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

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29 июля, свой ответный матч в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов проведут Динамо Киев и Хамрун. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Украинский гранд всегда ставит перед собой высокие цели, нет никаких сомнений в том, что перед командой поставлена задача пробиться в основной раунд Лиги чемпионов. С жеребьевкой подопечным Александра Шовковского повезло, чемпион Мальты им не конкурент, да и дальше не так страшно, ведь придется сыграть с победителем Пафос – Маккаби Тель-Авив.

Вопрос с выходом в следующий круг практически решен, хотя по первому матчу команда не выглядела идеально, учитывая уровень соперника. Если вспомнить контрольные матчи, киевляне одержали всего одну победу в шести встречах. Главное официальные встречи, даже попадание в основной раунд Лиги Европы будет неплохим результатом.

Хамрун

Мальтийский клуб уже многого для себя добился в этом сезоне, ведь начал с первого круга квалификации Лиги чемпионов, где сенсационно обыграл Каунас, уступили 0:2 на выезде, выиграли 2:0 дома, а потом были точнее в серии пенальти. Динамо соперник на порядок сильнее, на своем поле команда могла бы навязать хоть какую-то борьбу, но футболистам не удалось.

Судя по первой встрече футболисты Хамрун играют довольно жестко и даже «грязно», такая игра может навредить сопернику в плане травм. Клуб продолжит свою борьбу в еврокубках, но только не в Лиге чемпионов. Команда просто постарается сыграть достойно, а если повезет еще и забить, хотя будет сложно избежать разгрома.

Личные встречи

В первом матче киевляне считались фаворитами, они смогли быстро забить, потом играли лучше соперника, который явно уступал в классе. Динамо во втором тайме забило еще дважды, одержав победу со счетом 3:0, Хамрун пытался давить, но уровень мастерства футболистов не позволил забить хотя бы один мяч.

Прогноз

Общая интрига в этой паре пропала после первого матча, Хамрун слабее и не отыграет три мяча. Киевляне проведут домашний матч на нейтральном поле в польском Люблине, но украинский клуб должен снова уверенно побеждать.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо Киев – 1,17, ничья – 7,31, победа Хамрун – 15,07. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю очередного разгрома, поэтому ставлю на успех динамовцев с форой -2 гола за 1,84.