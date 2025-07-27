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Англия
27 июля 2025, 16:58 |
123
0

Клуб АПЛ избавится от скандального футболиста из-за дела со ставками

Несмотря на то, что Лукаса Пакету оправдали, в «Вест Хэме» ему не доверяют

27 июля 2025, 16:58 |
123
0
Клуб АПЛ избавится от скандального футболиста из-за дела со ставками
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может покинуть клуб.

Известно, что клуб желает избавиться от скандального игрока и получить за него минимум 35 миллионов евро.

Лукас Пакета попал в несколько скандалов одновременно. В четырех матчах АПЛ Пакета якобы специально получал желтые карточки. Таким образом, родственники Пакеты заранее получали эту информацию и делали ставки в букмекерских конторах.

Несмотря на то, что недавно бразилец был оправдан, в «Вест Хэме» все равно не хотят покидать игрока на следующий сезон.

Пакет присоединился к «Вест Хэму» в 2022 году. С тех пор в Премьер-лиге сыграл 92 матча и забил 12 мячей.

Ранее стало известно, что Лукас Пакет оправдан в скандальных делах.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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