Клуб АПЛ избавится от скандального футболиста из-за дела со ставками
Несмотря на то, что Лукаса Пакету оправдали, в «Вест Хэме» ему не доверяют
27-летний бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может покинуть клуб.
Известно, что клуб желает избавиться от скандального игрока и получить за него минимум 35 миллионов евро.
Лукас Пакета попал в несколько скандалов одновременно. В четырех матчах АПЛ Пакета якобы специально получал желтые карточки. Таким образом, родственники Пакеты заранее получали эту информацию и делали ставки в букмекерских конторах.
Несмотря на то, что недавно бразилец был оправдан, в «Вест Хэме» все равно не хотят покидать игрока на следующий сезон.
Пакет присоединился к «Вест Хэму» в 2022 году. С тех пор в Премьер-лиге сыграл 92 матча и забил 12 мячей.
Ранее стало известно, что Лукас Пакет оправдан в скандальных делах.
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