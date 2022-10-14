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  4. Канте рискует пропустить ЧМ-2022
Англия
14 октября 2022, 10:27 |
164
0

Канте рискует пропустить ЧМ-2022

У хавбека «Челси» случился рецидив травмы

14 октября 2022, 10:27 |
164
0
Канте рискует пропустить ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В нынешнем сезоне Нголо Канте принял участие всего в двух матчах АПЛ из-за травмы бедра, и не выходил на поле с 14 августа. Возвращение 31-летнего француза в игру ожидалось в ближайшее время.

Однако у Канте случился рецидив травмы. Он пропустит еще несколько недель. Это ставит под сомнение его участие в ЧМ-2022: наставник сборной Франции Дидье Дешам может не включить хавбека в заявку, если тот не успеет набрать форму.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Канте проявляет «Барселона».

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Источник L'Equipe
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