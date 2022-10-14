Канте рискует пропустить ЧМ-2022
У хавбека «Челси» случился рецидив травмы
В нынешнем сезоне Нголо Канте принял участие всего в двух матчах АПЛ из-за травмы бедра, и не выходил на поле с 14 августа. Возвращение 31-летнего француза в игру ожидалось в ближайшее время.
Однако у Канте случился рецидив травмы. Он пропустит еще несколько недель. Это ставит под сомнение его участие в ЧМ-2022: наставник сборной Франции Дидье Дешам может не включить хавбека в заявку, если тот не успеет набрать форму.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Канте проявляет «Барселона».
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