Канте рискует пропустить ЧМ-2022

В нынешнем сезоне Нголо Канте принял участие всего в двух матчах АПЛ из-за травмы бедра, и не выходил на поле с 14 августа. Возвращение 31-летнего француза в игру ожидалось в ближайшее время.

Однако у Канте случился рецидив травмы. Он пропустит еще несколько недель. Это ставит под сомнение его участие в ЧМ-2022: наставник сборной Франции Дидье Дешам может не включить хавбека в заявку, если тот не успеет набрать форму.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Канте проявляет «Барселона».