У Барселоны имеется интерес к полузащитнику Челси

Испанская «Барселона» внимательно следит за полузащитником «Челси» Нголо Канте. Сообщается, что 31-летний француз является якобы приоритетной целью «сине-гранатовых» на ближайшую перспективу.

Ранее сообщалось, будто «Челси» не смог договориться с Канте о новом контракте. По этой причине Нголо летом 2023 года сможет уйти из команды бесплатно.

Цвета «Челси» Нголо Канте защищает с лета 2016 года.

До этого было известно, что Канте находится в поле зрения у «ПСЖ» и «Ювентуса».