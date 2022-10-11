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Италия
11 октября 2022, 11:51 | Обновлено 11 октября 2022, 12:28
121
0

У Барселоны имеется интерес к полузащитнику Челси

Каталонцам нужен опорный хавбек

11 октября 2022, 11:51 | Обновлено 11 октября 2022, 12:28
121
0
У Барселоны имеется интерес к полузащитнику Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Испанская «Барселона» внимательно следит за полузащитником «Челси» Нголо Канте. Сообщается, что 31-летний француз является якобы приоритетной целью «сине-гранатовых» на ближайшую перспективу.

Ранее сообщалось, будто «Челси» не смог договориться с Канте о новом контракте. По этой причине Нголо летом 2023 года сможет уйти из команды бесплатно.

Цвета «Челси» Нголо Канте защищает с лета 2016 года.

До этого было известно, что Канте находится в поле зрения у «ПСЖ» и «Ювентуса».

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Источник El Chiringuito TV
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