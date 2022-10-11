Италия11 октября 2022, 11:51 | Обновлено 11 октября 2022, 12:28
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У Барселоны имеется интерес к полузащитнику Челси
Каталонцам нужен опорный хавбек
11 октября 2022, 11:51 | Обновлено 11 октября 2022, 12:28
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Испанская «Барселона» внимательно следит за полузащитником «Челси» Нголо Канте. Сообщается, что 31-летний француз является якобы приоритетной целью «сине-гранатовых» на ближайшую перспективу.
Ранее сообщалось, будто «Челси» не смог договориться с Канте о новом контракте. По этой причине Нголо летом 2023 года сможет уйти из команды бесплатно.
Цвета «Челси» Нголо Канте защищает с лета 2016 года.
До этого было известно, что Канте находится в поле зрения у «ПСЖ» и «Ювентуса».
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