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  4. ПСЖ и Ювентус нацелились на Канте
Англия
22 сентября 2022, 17:43 |
167
0

ПСЖ и Ювентус нацелились на Канте

Французский хавбек может покинуть «Челси»

22 сентября 2022, 17:43 |
167
0
ПСЖ и Ювентус нацелились на Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Контракт Нголо Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года и до сих пор не продлен. За ситуацией активно следят «ПСЖ» и «Ювентус».

Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года, и выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы и АПЛ.

В нынешнем сезоне из-за травм Канте принял участие всего в двух матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего француза оценивается в 40 миллионов евро.

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