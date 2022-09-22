Англия22 сентября 2022, 17:43 |
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ПСЖ и Ювентус нацелились на Канте
Французский хавбек может покинуть «Челси»
22 сентября 2022, 17:43 |
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Контракт Нголо Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года и до сих пор не продлен. За ситуацией активно следят «ПСЖ» и «Ювентус».
Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года, и выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы и АПЛ.
В нынешнем сезоне из-за травм Канте принял участие всего в двух матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего француза оценивается в 40 миллионов евро.
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