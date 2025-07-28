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  4. Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Италия
28 июля 2025, 22:36 |
1499
0

Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

Римляне не горят желанием продавать Артема, но могут рассмотреть трансфер за 30 млн евро

28 июля 2025, 22:36 |
1499
0
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых клубов.

Турецкие СМИ обнародовали новость, что Артемом заинтересовался турецкий гранд «Бешикташ». Итальянский портал Calciomercato сообщает, что сам Артем не спешит покидать Рим. Новоиспеченный наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини также пока не рассматривает трансфер украинца – он хочет оценить его на предсезонном сборе и потом принять решение.

Артем не является тем футболистом, которого «Рома» хочет продать, однако римляне готовы рассмотреть трансфер Артема за 30 млн евро.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Бешикташ трансферы Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: Calciomercato
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