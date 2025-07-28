Буяльский пропустит ответный матч Q2 Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс

Киевское Динамо продолжает борьбу в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. 29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч второго раунда квалификации ЛЧ. Динамо примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс. Неделю назад в первом матче на выезде киевляне одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Ответный матч из-за травмы пропустит ключевой полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о ситуации с травмированными игроками:

«К сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждение, и чтобы не усугубить ситуацию, мы вынуждены оставить его вне заявки на игру.

К сожалению, продолжают лечиться Анхель Торрес и Валентин Рубчинский. У Валентина вообще очень непростая травма. Мы были вынуждены отправить его в Киев, чтобы он там проходил обследование и лечение.

К сожалению, у Рубчинского рецидив травмы ахиллова сухожилия, и он в ближайшее время не сможет нам помочь. Ему нужно некоторое время находиться в специальной жесткой лангетке, чтобы на голеностоп приходилась минимальная нагрузка. И это минус один игрок, я думаю, что на ближайшие несколько недель точно. Если не месяц.

Анхель Торрес восстанавливается, восстановление идет своим чередом, но нужно выдержать определенные сроки, чтобы он вернулся в группу».