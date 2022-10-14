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  4. Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
WTA
14 октября 2022, 21:40 |
380
5

Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии

Украинская теннисистка в трех сетах проиграла Анне Блинковой

14 октября 2022, 21:40 |
380
5
Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (Украина, WTA 45) в 1/8 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) проиграла Анне Блинковой (россия, WTA 138).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/4 финала

Анна Блинкова (россия) – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 6:7 (7:9), 6:1, 6:3

Это была пятая личная встреча теннисисток. Блинкова выиграла все пять игр у Ангелины.

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WTA Клуж-Напока Анна Блинкова Ангелина Калинина
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Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Навіщо виходити проти срашистів? Офіційна відмова на пресс-конференції.
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+1
aleks8-48
Какого хрена она вообще согласилась играть с представительницей рф? Кровавых бабок захотелось? Позорище.
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+1
Spectra
Если бы Калинина выиграла бы 1 сет 6-3, весь матч мог бы сложится по другому. А так кацапка на допинге, что можно еще сделать....................
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0
-PhoeniX-
Собственно она не представительница рф. Она без флага, без страны... Бомжиха...
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-1
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