Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (Украина, WTA 45) в 1/8 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) проиграла Анне Блинковой (россия, WTA 138).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/4 финала

Анна Блинкова (россия) – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 6:7 (7:9), 6:1, 6:3

Это была пятая личная встреча теннисисток. Блинкова выиграла все пять игр у Ангелины.