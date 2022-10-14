Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Украинская теннисистка в трех сетах проиграла Анне Блинковой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (Украина, WTA 45) в 1/8 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) проиграла Анне Блинковой (россия, WTA 138).
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/4 финала
Анна Блинкова (россия) – Ангелина Калинина (Украина) [2] – 6:7 (7:9), 6:1, 6:3
Это была пятая личная встреча теннисисток. Блинкова выиграла все пять игр у Ангелины.
At 6-6 in the breaker 🥶@angie_kalinina finishes off a superb point before taking the opening set, 7-6(7)!#TO2022 pic.twitter.com/fZiNoQ3cbl— wta (@WTA) October 14, 2022
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