ВИДЕО. Унижение: Костюк завершила издевательство над Блинковой эйсом с руки
Марта разобралась с представительницей страны 404 за 58 минут в матче 1/16 финала Майами
23 марта украинская теннисистка Марта Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
Украинка справилась с представительницей страны 404 меньше чем за час – за 58 минут. Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:1, по ходу поединка выиграв 10 геймов подряд.
Марта завершила матч эйсом. Только сделала это максимально издевательским образом – подала с руки.
Следующей соперницей украинки будет либо Анна Калинская, либо Джессика Пегула.
ВИДЕО. Унижение: Костюк завершила издевательство над Блинковой эйсом с руки
under arm serve ace? 💁♀️@marta_kostyuk | #MiamiOpen pic.twitter.com/PCNHpMJilD— wta (@WTA) March 23, 2025
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