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  4. ВИДЕО. Унижение: Костюк завершила издевательство над Блинковой эйсом с руки
WTA
23 марта 2025, 20:31 |
653
2

ВИДЕО. Унижение: Костюк завершила издевательство над Блинковой эйсом с руки

Марта разобралась с представительницей страны 404 за 58 минут в матче 1/16 финала Майами

23 марта 2025, 20:31 |
653
2
ВИДЕО. Унижение: Костюк завершила издевательство над Блинковой эйсом с руки
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

23 марта украинская теннисистка Марта Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка справилась с представительницей страны 404 меньше чем за час – за 58 минут. Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:1, по ходу поединка выиграв 10 геймов подряд.

Марта завершила матч эйсом. Только сделала это максимально издевательским образом – подала с руки.

Следующей соперницей украинки будет либо Анна Калинская, либо Джессика Пегула.

ВИДЕО. Унижение: Костюк завершила издевательство над Блинковой эйсом с руки

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Шлюху мос..ку в мордор!
Розумничка Марта.
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+1
saltim
А зачем ладошку показала Блинковой? 
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0
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