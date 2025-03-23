23 марта украинская теннисистка Марта Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка справилась с представительницей страны 404 меньше чем за час – за 58 минут. Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:1, по ходу поединка выиграв 10 геймов подряд.

Марта завершила матч эйсом. Только сделала это максимально издевательским образом – подала с руки.

Следующей соперницей украинки будет либо Анна Калинская, либо Джессика Пегула.

ВИДЕО. Унижение: Костюк завершила издевательство над Блинковой эйсом с руки