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  4. КОСТЮК после уверенной победы: «Такие матчи помогают становиться лучше»
WTA
24 марта 2025, 16:38 |
387
0

КОСТЮК после уверенной победы: «Такие матчи помогают становиться лучше»

Марта победила «нейтральную спортсменку» Анну Блинкову

24 марта 2025, 16:38 |
387
0
КОСТЮК после уверенной победы: «Такие матчи помогают становиться лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Марта Костюк прокомментировала матч третьего круга на турнире WTA 1000 в Майами, где она разгромно победила «нейтральную» спортсменку Анну Блинкову.

«Это был один из лучших матчей, которые я провела за последнее время. Очень приятно иногда выигрывать вот так уверенно.

Как прошла моя адаптация в Майами? Сложно сказать. Наверное, мне помогло то, что я рано вылетела в Индиан-Уэллс, поэтому у меня было больше времени, чтобы подготовиться здесь. Я тренировалась больше недели до первого матча. Первая встреча прошла не идеально, потому что, на мой взгляд, тренировки и матчи – это совершенно разные вещи. Даже если тебе кажется, что ты привык к условиям, на матче может всё пойти иначе.

На этой неделе многие теннисистки жаловались на мячи. На турнире уже случилось немало неожиданных результатов, и не только в женской, но и в мужской части. Сложно сказать, почему так происходит. Возможно, корты для матчей отличаются от тренировочных, потому что на площадке всё чувствуется иначе - и не только покрытие, но и вообще всё вокруг. Но, думаю, я смогла адаптироваться. Я сделала выводы из прошлого матча, учла свои ошибки, и сегодняшним выступлением я действительно очень довольна.

Что мне нужно для того, чтобы проходить как можно дальше на таких турнирах? Мне нужно держаться того плана и тех установок, над которыми я уже давно работаю. В этом сезоне у меня уже были хорошие победы и качественные матчи. Я стараюсь не зацикливаться на конечном результате или на том, как закончится конкретная встреча. Вместо этого я концентрируюсь на конкретных игровых задачах и своей работе, независимо от того, кто находится по другую сторону корта.

Сегодня перед матчем мы с Сандрой много обсуждали это. Она напомнила мне, насколько важно строить стабильность не вокруг побед и поражений, а вокруг ежедневного рабочего процесса и того, как ты проявляешь себя каждый день.

Неважно, какие складываются обстоятельства, на тренировке или уже в матче – ты просто выходишь и стараешься делать максимум. Сейчас я думаю, самое главное для меня – сохранять именно такой подход.

Конечно, дальше будет только сложнее, но я рада, что уже вышла на ту стадию турнира, где мне предстоит встречаться с сильнейшими теннисистками мира. Именно такие матчи помогают мне становиться лучше, именно в них я проверяю себя по-настоящему. Хотя, конечно, я стараюсь выкладываться и проверять свои силы каждый день на тренировках, но только поединки с такими соперницами являются теми испытаниями, ради которых мы все и работаем».

В четвёртом круге Miami Open Марта Костюк сыграет против четвёртой ракетки мира Джессики Пегулы.

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WTA Майами Джессика Пегула Марта Костюк Анна Блинкова
Александр Сильченко Источник: Большой теннис Украины
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