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  4. ВИДЕО. Сон, Нуньес или Лосано? Лучший гол тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
13 октября 2022, 10:10 |
205
0

ВИДЕО. Сон, Нуньес или Лосано? Лучший гол тура Лиги чемпионов

Четыре претендента на звание лучшего гола

13 октября 2022, 10:10 |
205
0
ВИДЕО. Сон, Нуньес или Лосано? Лучший гол тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

По итогам тура Лиги чемпионов УЕФА выберет лучший гол недели.

Среди претендентов - точные удары Дарвина Нуньеса («Ливерпуль»), Ирвинга Лосано («Наполи»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм») и Галено («Порту»).

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Сон Хын Мин Ирвинг Лосано Дарвин Нуньес Вендерсон Галено Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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