Лига чемпионов13 октября 2022, 10:10 |
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ВИДЕО. Сон, Нуньес или Лосано? Лучший гол тура Лиги чемпионов
Четыре претендента на звание лучшего гола
13 октября 2022, 10:10 |
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По итогам тура Лиги чемпионов УЕФА выберет лучший гол недели.
Среди претендентов - точные удары Дарвина Нуньеса («Ливерпуль»), Ирвинга Лосано («Наполи»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм») и Галено («Порту»).
Who should win Goal of the Week? 🤷♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022
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