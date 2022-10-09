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Англия
09 октября 2022, 20:37 | Обновлено 09 октября 2022, 20:46
118
0

Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Ман Юнайтед

9 октября в 21:00 пройдет поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги

09 октября 2022, 20:37 | Обновлено 09 октября 2022, 20:46
118
0
Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Ман Юнайтед
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

9 октября в 21:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ман Юнайтед».

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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе у хозяев поля.

Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Ман Юнайтед

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Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Манчестер Юнайтед стартовые составы
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Источник Sport.ua
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