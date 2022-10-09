Англия09 октября 2022, 20:37 | Обновлено 09 октября 2022, 20:46
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Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Ман Юнайтед
9 октября в 21:00 пройдет поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги
09 октября 2022, 20:37 | Обновлено 09 октября 2022, 20:46
118
0
9 октября в 21:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ман Юнайтед».
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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе у хозяев поля.
Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Ман Юнайтед
Our team to face @ManUtd 👇 pic.twitter.com/9zRSxDmOVq— Everton (@Everton) October 9, 2022
🥁 Presenting your 1️⃣1️⃣ Reds to take on the Toffees... 👊#MUFC || #EVEMUN— Manchester United (@ManUtd) October 9, 2022
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