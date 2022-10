Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Ман Юнайтед

9 октября в 21:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ман Юнайтед».

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе у хозяев поля.

Our team to face @ManUtd 👇 pic.twitter.com/9zRSxDmOVq

🥁 Presenting your 1️⃣1️⃣ Reds to take on the Toffees... 👊#MUFC || #EVEMUN