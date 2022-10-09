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09 октября 2022, 08:12 | Обновлено 09 октября 2022, 08:19
83
0

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Украинец Виталий Миколенко и Ко попробуют озадачить команду Эрика тен Хага

09 октября 2022, 08:12 | Обновлено 09 октября 2022, 08:19
83
0
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 9 октября, в Ливерпуле на поле арене «Гудисон Парк», вместимостью 39 572 зрителя, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Эвертон

«Синие», цвета которых защищает украинский защитник Виталий Миколенко, в турнирной таблиец английского чемпионата занимают 11 место. В 8 матчах они набрали 10 очков, имея 2 победы и 4 ничьих при 2 поражениях.

В двух крайних матчах «Эвертон» победил. Он 18 сентября дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0, после чего на выезде переиграл «Саутгемптон» – также 1:0. В целом же, Миколенко и Ко идут на серии из 7 матчей без поражений во всех турнирах. В последний раз они уступили 13 августа в выездной игре АПЛ с «Астон Виллой» (1:2). После этого они добились трех побед при 4 ничьих в чемпионате Англии и Кубке лиги.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы в таблице английской Премьер-лиги значатся сейчас седьмыми. Они имеют 12 очков после 7 проведенных поединков (4 победы, 3 поражения). Сразу же бросается в глаза, что у «Манчестер Юнайтед» в АПЛ уже больше неудач, чем у «Эвертона».

В своей предыдущей игре в чемпионате Англии команда Эрика тен Хага проиграла «Манчестер Сити» - 3:6. Эта неудача прервала серию команды в АПЛ из четырех победных поединков. Впрочем, еще до фиаско в игре с «Сити» у «красных дьяволов» случилось поражение 0:1 в Лиге Европы от «Реал Сосьедада». Правда, после него «Манчестер Юнайтед» выиграл в гостях у «Шерифа» (2:0) в той же Лиге Европы.

И уже после поражения от «Манчестер Сити» манкунианцы реабилитировались в Европы, обыграв на Кипре «»Омонию» украинского полузащитника Романа Безуса – 3:2.

Ориентировочные составы

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Коуди, Тарковски, Миколенко, Онана, Гуйе, Ивоби, Грэй, Гордон, Мопе.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Фернандес, Мактоминей, Эриксен, Антони, Рашфорд, Марсьяль.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 3.55 по линии Parimatch.

9 октября, воскресенье

Эвертон – Манчестер Юнайтед
Ливерпуль. «Гудисон Парк». 21:00
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Манчестер Юнайтед Эвертон - Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко прогнозы Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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