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  4. Эвертон проиграл МЮ. Миколенко провел весь матч, Роналду забил 700-й гол
Чемпионат Англии
Эвертон
09.10.2022, FT 1 : 2
Ман Юнайтед
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Англия
09 октября 2022, 22:59 | Обновлено 09 октября 2022, 23:16
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Эвертон проиграл МЮ. Миколенко провел весь матч, Роналду забил 700-й гол

Криштиану Роналду вышел на поле на 29-й минуте вместо Антони Марсьяля

09 октября 2022, 22:59 | Обновлено 09 октября 2022, 23:16
1012
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Эвертон проиграл МЮ. Миколенко провел весь матч, Роналду забил 700-й гол
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября в 21:00 в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» дома проиграл «Ман Юнайтед» (1:2).

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе у хозяев поля и провел на поле весь матч.

Победный гол для гостей забил португальский форвард Криштиану Роналду, который вышел на поле на 29-й минуте вместо Антони Марсьяля. Отличившись на 44-й минуте, CR7 сделал счет 2:1 в пользу манкунианцев.

Криштиану пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере. Это 700-й гол Роналду в клубной карьере. Он провел 450 мячей за «Реал», 144 за «Ман Юнайтед», 101 за «Ювентус» и 5 за «Спортинг».

«МЮ» набрал 15 очков и вошел в топ-5 АПЛ. «Эвертон» имеет 10 очков и занимает 12-ю позицию.

АПЛ. 10-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Ивоби, 5 – Антони, 15, Роналду, 44.

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 75), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 76), Онана, Грэй, Мопе (Рондон, 84), Ивоби, Гордон (Макнил, 67).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактоминей, 83), Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Роналду, 29), Рэшфорд, Антони (Варан, 90).

Предупреждения: Онана, 51, Гордон, 63 – Мактоминей, 85.

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
А Миколенко непогані кроси видавав!
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