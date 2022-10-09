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Англия
09 октября 2022, 22:40 | Обновлено 09 октября 2022, 23:05
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2

Роналду пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере

Криштиану забил мяч за «Ман Юнайтед» в игре с «Эвертоном» в 10-м туре АПЛ

09 октября 2022, 22:40 | Обновлено 09 октября 2022, 23:05
1234
2
Роналду пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере.

Криштиану забил гол в гостевом матче «Ман Юнайтед» против «Эвертона» в 10-м туре АПЛ. Португалец отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу манкунианцев.

Это 700-й гол Роналду в клубной карьере. Он провел 450 мячей за «Реал», 144 за «Ман Юнайтед», 101 за «Ювентус» и 5 за «Спортинг».

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Источник Sport.ua
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а в Мессі скільки?
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