Португальский форвард Криштиану Роналду пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере.

Криштиану забил гол в гостевом матче «Ман Юнайтед» против «Эвертона» в 10-м туре АПЛ. Португалец отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу манкунианцев.

Это 700-й гол Роналду в клубной карьере. Он провел 450 мячей за «Реал», 144 за «Ман Юнайтед», 101 за «Ювентус» и 5 за «Спортинг».