Роналду пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере
Криштиану забил мяч за «Ман Юнайтед» в игре с «Эвертоном» в 10-м туре АПЛ
Португальский форвард Криштиану Роналду пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере.
Криштиану забил гол в гостевом матче «Ман Юнайтед» против «Эвертона» в 10-м туре АПЛ. Португалец отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу манкунианцев.
Это 700-й гол Роналду в клубной карьере. Он провел 450 мячей за «Реал», 144 за «Ман Юнайтед», 101 за «Ювентус» и 5 за «Спортинг».
👑Cristiano Ronaldo's 700 career goals by club— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 9, 2022
🎯450 Real Madrid
🎯144 Man Utd
🎯101 Juventus
🎯5 Sporting pic.twitter.com/uqYi7OSorx
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