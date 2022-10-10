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Чемпионат Англии
Эвертон
09.10.2022, FT 1 : 2
Ман Юнайтед
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Англия
10 октября 2022, 02:15 | Обновлено 10 октября 2022, 02:33
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Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

10 октября 2022, 02:15 | Обновлено 10 октября 2022, 02:33
88
0
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября в 21:00 в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» дома проиграл «Ман Юнайтед» (1:2).

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе у хозяев поля и провел на поле весь матч.

Победный гол для гостей забил португальский форвард Криштиану Роналду, который вышел на поле на 29-й минуте вместо Антони Марсьяля. Отличившись на 44-й минуте, CR7 сделал счет 2:1 в пользу манкунианцев.

Криштиану пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере. Это 700-й гол Роналду в клубной карьере. Он провел 450 мячей за «Реал», 144 за «Ман Юнайтед», 101 за «Ювентус» и 5 за «Спортинг».

«МЮ» набрал 15 очков и вошел в топ-5 АПЛ. «Эвертон» имеет 10 очков и занимает 12-ю позицию.

АПЛ. 10-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Ивоби, 5 – Антони, 15, Роналду, 44.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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