Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
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9 октября в 21:00 в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» дома проиграл «Ман Юнайтед» (1:2).
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе у хозяев поля и провел на поле весь матч.
Победный гол для гостей забил португальский форвард Криштиану Роналду, который вышел на поле на 29-й минуте вместо Антони Марсьяля. Отличившись на 44-й минуте, CR7 сделал счет 2:1 в пользу манкунианцев.
Криштиану пересек юбилейную отметку по количеству голов в клубной карьере. Это 700-й гол Роналду в клубной карьере. Он провел 450 мячей за «Реал», 144 за «Ман Юнайтед», 101 за «Ювентус» и 5 за «Спортинг».
«МЮ» набрал 15 очков и вошел в топ-5 АПЛ. «Эвертон» имеет 10 очков и занимает 12-ю позицию.
АПЛ. 10-й тур
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Ивоби, 5 – Антони, 15, Роналду, 44.
События матча
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