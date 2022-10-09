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Эвертон
79 1 : 2
Ман Юнайтед
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Англия
09 октября 2022, 21:00 | Обновлено 09 октября 2022, 21:04
1344
0

Эвертон – Ман Юнайтед. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 октября в 21:00 поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги

09 октября 2022, 21:00 | Обновлено 09 октября 2022, 21:04
1344
0
Эвертон – Ман Юнайтед. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

9 октября в 21:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ман Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе у хозяев поля.

Эвертон – Ман Юнайтед. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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