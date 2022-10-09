Англия09 октября 2022, 21:00 | Обновлено 09 октября 2022, 21:04
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Эвертон – Ман Юнайтед. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 октября в 21:00 поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги
09 октября 2022, 21:00 | Обновлено 09 октября 2022, 21:04
1344
0
9 октября в 21:00 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Ман Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе у хозяев поля.
Эвертон – Ман Юнайтед. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Our team to face @ManUtd 👇 pic.twitter.com/9zRSxDmOVq— Everton (@Everton) October 9, 2022
🥁 Presenting your 1️⃣1️⃣ Reds to take on the Toffees... 👊#MUFC || #EVEMUN— Manchester United (@ManUtd) October 9, 2022
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Эвертон).
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