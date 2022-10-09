Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 октября в 18:30 поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги
9 октября в 18:30 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко не сыграет в матче из-за травмы.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Introducing our starting XI…— Arsenal (@Arsenal) October 9, 2022
🇯🇵 Tomiyasu starts
🇳🇴 Odegaard returns
🏴 Saka on the wing
COME ON ARSENAL! ✊ pic.twitter.com/8b31BTrgp8
Our line-up to face Arsenal this afternoon 📋👊#ARSLIV— Liverpool FC (@LFC) October 9, 2022
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий сборной Украины принес «сине-желтым» ничью в матче с россией (1:1)
Максим Кучерявый провел первые 62 минуты за «Сент-Джонстон»