9 октября в 18:30 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Ливерпуль».

Украинский защитник Александр Зинченко не сыграет в матче из-за травмы.

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Introducing our starting XI…



🇯🇵 Tomiyasu starts

🇳🇴 Odegaard returns

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Saka on the wing



COME ON ARSENAL! ✊ pic.twitter.com/8b31BTrgp8