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Чемпионат Англии
Арсенал
44 1 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 октября 2022, 18:35 | Обновлено 09 октября 2022, 19:00
675
0

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 октября в 18:30 поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги

09 октября 2022, 18:35 | Обновлено 09 октября 2022, 19:00
675
0
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Арсенал. Эмирейтс

9 октября в 18:30 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Ливерпуль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко не сыграет в матче из-за травмы.

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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