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09 октября 2022, 12:30 | Обновлено 09 октября 2022, 13:11
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Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Александр Зинченко впервые будет противостоять команде Юргена Клоппа в футболке «канониров»

09 октября 2022, 12:30 | Обновлено 09 октября 2022, 13:11
183
0
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 октября, состоится центральный матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

Арсенал

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы – тоже неплохой прогресс, особенно если учесть провальный сезон 2020/21.

В межсезонье ряды «канониров» пополнил Александр Зинченко, за которого они заплатили «Манчестер Сити» 35 миллионов евро компенсации. 25-летний украинец успел провести за новый клуб 5 официальных поединков в рамках Премьер-лиги и даже записал на свой счет ассист в дебютном матче. «Арсенал» в данный момент занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ман Сити» на 2 балла и имея игру в запасе.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа завершила прошлый сезон, выиграв лишь один утешительный трофей – Кубок Англии. В чемпионской гонке АПЛ мерсисайдцы проиграли «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов уступили в финальном поединке мадридскому «Реалу» (0:1), хотя создали гораздо больше опасных моментов, чем «сливочные». Впрочем, завоевание серебряных медалей в сильнейшей лиге планеты – тоже немалое достижение.

Нынешний сезон «Ливерпуль» начал неудачно, умудрившись пять раз в семи сыгранных матчах потерять очки. С 10 баллами в активе «красные» занимают 10 место и отстают от «Ман Сити» на 13 очков. При этом подопечные Клоппа провели на две игры меньше, чем действующий чемпион и лидер в одном лице.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Уайт, Габриэль, Салиба, Джака, Парти, Сака, Мартинелли, Эдегор, Жезус.

«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Диаз, Фирмино.

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9 октября, воскресенье

«Арсенал» – «Ливерпуль»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 18:30
АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Денис Шаховец Sport.ua
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