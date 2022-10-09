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Чемпионат Англии
Арсенал
09.10.2022, FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
09 октября 2022, 20:33 | Обновлено 09 октября 2022, 20:43
5686
6

Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка десятого тура Английской Премьер-лиги

09 октября 2022, 20:33 | Обновлено 09 октября 2022, 20:43
5686
6
Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Текстовая трансляция матча
arsenal.com

В воскресенье, 9 октября, состоится встреча десятого тура чемпионата Англии, в которой лондонский «Арсенал» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало в 18:30.

«Канониры» отлично начали сезон в АПЛ и на данный момент занимают первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко в восьми поединках. Накануне команда выиграла столичное дерби у «Тоттенхэма» (3:1) и полна решимости продолжать чемпионскую гонку в таком же стиле. У «Ливерпуля», как и у «Арсенала», только одно поражение в сезоне (примечательно, что обе команды уступили «Манчестер Юнайтед»), но при этом только 2 победы в семи матчах. Так что «красным» нужно срочно набирать очки, если они рассчитывают бороться за титул.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
очень интересная игра.
Арсенал должен победить и доказать что не зря на первом месте
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+1
avk2307
Ну наконец то.
Первый топ пошел.
Тотенхем топом не считаю
Браво Арсенал!!!!
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0
Veter
На 1-й минуте!!!  1:0
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0
avk2307
Кстати все опасные атаки Ливерпуля с фланга Зинченко.наверное Артета все таки предчувствовал и спецом его не поставил
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-1
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