Англия10 октября 2022, 13:23 |
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ВИДЕО. Реакция Артеты и Клоппа на матч Арсенал – Ливерпуль
Поединок завершился победой «Канониров» 3:2
10 октября 2022, 13:23 |
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Вчера, 9 октября «Арсенал» в 10-м туре АПЛ дома обыграл «Ливерпуль» 3:2. Вашему вниманию фрагменты послематчевых пресс-конференций главных тренеров команд – Микеля Артеты и Юргена Клоппа:
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