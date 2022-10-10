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  4. ВИДЕО. Реакция Артеты и Клоппа на матч Арсенал – Ливерпуль
Англия
10 октября 2022, 13:23 |
371
0

ВИДЕО. Реакция Артеты и Клоппа на матч Арсенал – Ливерпуль

Поединок завершился победой «Канониров» 3:2

10 октября 2022, 13:23 |
371
0
ВИДЕО. Реакция Артеты и Клоппа на матч Арсенал – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вчера, 9 октября «Арсенал» в 10-м туре АПЛ дома обыграл «Ливерпуль» 3:2. Вашему вниманию фрагменты послематчевых пресс-конференций главных тренеров команд – Микеля Артеты и Юргена Клоппа:

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Источник Sport.ua
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