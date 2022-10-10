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Чемпионат Англии
Арсенал
09.10.2022, FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
10 октября 2022, 00:50 | Обновлено 10 октября 2022, 01:28
248
0

Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

10 октября 2022, 00:50 | Обновлено 10 октября 2022, 01:28
248
0
Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча
ФК Арсенал Лондон

9 октября в 18:30 в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Арсенал» и «Ливерпуль».

Сумасшедший матч завершился в пользу «Арсенала». Канониры одержали победу со счетом 3:2.

АПЛ. 10-й тур. 9 октября

Арсенал – Ливерпуль – 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пен) – Нуньес, 34, Фирмино, 53.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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