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Арсенал
09.10.2022, FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
09 октября 2022, 20:43 | Обновлено 09 октября 2022, 20:59
433
1

Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль

В матче было забито пять мячей

09 октября 2022, 20:43 | Обновлено 09 октября 2022, 20:59
433
1
Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ждите позже...

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:2

Мартинелли (1), Сака (45+5; 76, с пенальти) – Нуньес (34), Роберто Фирмино (52).

Эдегор (45+4) – Диас (6), Гомес (70).

«Арсенал»: Ремсдейл – Томиясу, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака, Парти, Эдегор (Тирни, 82), Сака (Фабиу Виейра, 90+4) – Мартинелли, Габриэл Жезус (Нкетиа, 90+1).

Ливерпуль: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате, 69), Александер-Арнолд (Гомес, 46) – Тиаго Алькантара, Хендерсон – Диас (Роберто Фирмино, 42), Диогу Жота (Эллиот, 81) Фабиньо, 69), Нуньес.

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Rash VM
Болею за Ливерпуль. Как они херово  начали сезон . А ведь по составу не слабее сити . В каждом матче постоянно что-то не хватает. Постоянно. То пенальти какие-то, то миллиметров не хватает и тд. И дело не в какой-то силе соперников. Ливер разбалансированный . Джо гомеса нафиг из команды гнать , еще по прошлому сезону х...ни много наделал. Александер-арнольд никакой. Ван Дейк снизил свой же уровень, То же касается Салаха. Видимо зае..лся Клопп с работенкой. Кроме стадиона нужно очень сильно и команду перестраивать. 
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