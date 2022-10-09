Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
В матче было забито пять мячей
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Английская Премьер-лига. 10-й тур.
"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:2
Мартинелли (1), Сака (45+5; 76, с пенальти) – Нуньес (34), Роберто Фирмино (52).
Эдегор (45+4) – Диас (6), Гомес (70).
«Арсенал»: Ремсдейл – Томиясу, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака, Парти, Эдегор (Тирни, 82), Сака (Фабиу Виейра, 90+4) – Мартинелли, Габриэл Жезус (Нкетиа, 90+1).
Ливерпуль: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате, 69), Александер-Арнолд (Гомес, 46) – Тиаго Алькантара, Хендерсон – Диас (Роберто Фирмино, 42), Диогу Жота (Эллиот, 81) Фабиньо, 69), Нуньес.
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон).
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