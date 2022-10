8 октября в 19:00 в матче 9-го тура итальянской Серии A играют «Милан» и «Ювентус».

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Our line-up for #MilanJuve 📋@TheoHernandez is back on the flank 🚄#SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/3BnPUJcbmP