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Чемпионат Италии
Милан
79 2 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 октября 2022, 19:00 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
497
0

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября в 19:00 поединок 9-го тура чемпионата Италии

08 октября 2022, 19:00 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
497
0
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Милан

8 октября в 19:00 в матче 9-го тура итальянской Серии A играют «Милан» и «Ювентус».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
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Источник Sport.ua
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