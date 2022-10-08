Италия08 октября 2022, 19:00 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
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Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 октября в 19:00 поединок 9-го тура чемпионата Италии
08 октября 2022, 19:00 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
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8 октября в 19:00 в матче 9-го тура итальянской Серии A играют «Милан» и «Ювентус».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеоосервис MEGOGO.
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Стартовые составы команд
Our line-up for #MilanJuve 📋@TheoHernandez is back on the flank 🚄#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) October 8, 2022
Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/3BnPUJcbmP
⚪️⚫️ La nostra formazione per #MilanJuve 👇#ForzaJuve pic.twitter.com/jnnQaAestC— JuventusFC (@juventusfc) October 8, 2022
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
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