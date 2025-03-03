ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Милана продлил контракт с клубом
Новое соглашение Тиджани Рейндерса с итальянским грандом действует до лета 2030 года
Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс продлил контракт с клубом до 2030 года, сообщают социальные сети итальянского клуба.
26-летний футболист выступает за «россонери» с лета 2023 года, за это время провел 90 матчей на клубном уровне во вех турнирах, забил 16 голов и отдал 7 голевых передач. В текущем сезоне провел 40 матчей, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау заговорил об отставке после поражения против «Лацио».
More 𝓣𝓲 magic incoming 🪄#SempreMilan pic.twitter.com/nKMKJ6RKAo— AC Milan (@acmilan) March 3, 2025
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