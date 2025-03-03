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Италия
03 марта 2025, 23:23 | Обновлено 03 марта 2025, 23:27
504
1

ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Милана продлил контракт с клубом

Новое соглашение Тиджани Рейндерса с итальянским грандом действует до лета 2030 года

03 марта 2025, 23:23 | Обновлено 03 марта 2025, 23:27
504
1
ОФИЦИАЛЬНО. На годы вперед. Лидер Милана продлил контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс продлил контракт с клубом до 2030 года, сообщают социальные сети итальянского клуба.

26-летний футболист выступает за «россонери» с лета 2023 года, за это время провел 90 матчей на клубном уровне во вех турнирах, забил 16 голов и отдал 7 голевых передач. В текущем сезоне провел 40 матчей, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау заговорил об отставке после поражения против «Лацио».

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Тиджани Рейндерс Милан чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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ivankondrat96
Нарешті гарна новина про Мілан). Ато лише поразки та скандали..
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