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Италия
03 марта 2025, 06:10 | Обновлено 03 марта 2025, 06:17
433
1

Консейсау заговорил об отставке после поражения против Лацио

«Милан» рискует остаться без еврокубков на следующий сезон

03 марта 2025, 06:10 | Обновлено 03 марта 2025, 06:17
433
1
Консейсау заговорил об отставке после поражения против Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение против «Лацио» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

«У меня впервые такое, что я тренирую в такой атмосфере. Бывает так, что твоя команда не может укротить мяч, отдать точную передачу. Все идет не так. Но даже в такой ситуации команда продемонстрировала характер. Мы сравняли вдесятером и даже могли вырвать победу. Потом стал этот пенальти...

Сейчас единственный выход из этой ситуации – работать и биться за цвета, которые мы защищаем. Игроки дают положительный сигнал на тренировках. Они очень хорошо прогрессируют, но надо понимать, что когда выходишь на поле в такой сложной ситуации, очень трудно что-то контролировать. Мы работаем над этим. Я верю, что в команде есть игроки, которые технически сильны.

Думаю ли я об отставке? Все, что меня интересует, – это не видеть разочарование футболистов после матча. Если это поможет, я готов работать больше. Поэтому я не собираюсь уходить в отставку. Тем более, я имею полную поддержку от футболистов».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Сержиу Консейсау Милан Лацио Милан - Лацио
Александр Сильченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
В какой атмосфере? Ты сам себя позиционировал как спаситель. Заявил после прихода - "если я здесь, значит в Милане что-то пошло не так". Потом сходу удалось взять выставочный трофей и чсв выросло до небес. Но чемпионат это совсем другой млять турнир как говаривал классик. Тут последствия ошибок выплывают в затяжной кризис, а атмосферу в раздевалке он наладить не способен. Вот и весь сказ, болельщики Милана пришли на матч после 15-й минуты в знак недовольства руководством. Но играет Милан в целом лучше чем при Фонсеке, просто этого недостаточно.
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