Консейсау заговорил об отставке после поражения против Лацио

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение против «Лацио» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

«У меня впервые такое, что я тренирую в такой атмосфере. Бывает так, что твоя команда не может укротить мяч, отдать точную передачу. Все идет не так. Но даже в такой ситуации команда продемонстрировала характер. Мы сравняли вдесятером и даже могли вырвать победу. Потом стал этот пенальти...

Сейчас единственный выход из этой ситуации – работать и биться за цвета, которые мы защищаем. Игроки дают положительный сигнал на тренировках. Они очень хорошо прогрессируют, но надо понимать, что когда выходишь на поле в такой сложной ситуации, очень трудно что-то контролировать. Мы работаем над этим. Я верю, что в команде есть игроки, которые технически сильны.

Думаю ли я об отставке? Все, что меня интересует, – это не видеть разочарование футболистов после матча. Если это поможет, я готов работать больше. Поэтому я не собираюсь уходить в отставку. Тем более, я имею полную поддержку от футболистов».