Милан – Ювентус – 2:0. Очередной провал туринцев. Видео голов и обзор матча
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Вчера, 8 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу между «Миланом» и «Ювентусом». Игра завершилась уверенной победой «красно-черных» со счетом 2:0.
Отметим, что «Ювентус» в пяти последних турах Серии A выиграл лишь один раз. Команда имеет 13 пунктов и идет 8-й в чемпионате.
Чемпионат Италии по футболу. 9-й тур
Серия А. 8 октября
«Милан» – «Ювентус» – 2:0
Голы: Томори, 45, Диас, 54
ГОЛ! 1:0 Томори, 45+1 мин.
ГОЛ! 2:0 Диас, 54 мин.
События матча
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