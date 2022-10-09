Милан – Ювентус – 2:0. Очередной провал туринцев. Видео голов и обзор матча

Вчера, 8 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу между «Миланом» и «Ювентусом». Игра завершилась уверенной победой «красно-черных» со счетом 2:0.

Отметим, что «Ювентус» в пяти последних турах Серии A выиграл лишь один раз. Команда имеет 13 пунктов и идет 8-й в чемпионате.

Чемпионат Италии по футболу. 9-й тур

Серия А. 8 октября

«Милан» – «Ювентус» – 2:0

Голы: Томори, 45, Диас, 54

ГОЛ! 1:0 Томори, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:0 Диас, 54 мин.