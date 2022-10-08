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Чемпионат Италии
Милан
08.10.2022, FT 2 : 0
Ювентус
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Италия
08 октября 2022, 20:55 | Обновлено 08 октября 2022, 21:16
864
1

Милан уверенно разобрался с Ювентусом. У туринцев одна победа в пяти турах

«Ювентус» без шансов уступил на выезде

08 октября 2022, 20:55 | Обновлено 08 октября 2022, 21:16
864
1
Милан уверенно разобрался с Ювентусом. У туринцев одна победа в пяти турах
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Милан» на своем поле разобрался с «Ювентусом» со счетом 2:0, набрал 20 очков и матчей конкурентов догнал «Наполи» и «Аталанту».

А вот «Ювентус» в пяти последних турах Серии A выиграл лишь один раз. Команда имеет 13 пунктов и идет 8-й.

Чемпионат Италии. 9-й тур

Милан - Ювентус 2:0
Голы: Томори, 45, Диас, 54

Милан: Татарушану, Калулу, Габбиа, Томори, Эрнандес, Тонали, Побега (Крунич, 59), Беннасер (Ориги, 84), Диас (Де Кетеларе, 64), Леау (Вранкс, 84), Жиру (Ребич, 64)

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро, Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Миретти, 56), Куадрадо (Маккени, 46), Костич (Паредес, 56), Влахович (Кин, 78), Милик

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
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Источник Sport.ua
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