Милан уверенно разобрался с Ювентусом. У туринцев одна победа в пяти турах

В матче чемпионата Италии «Милан» на своем поле разобрался с «Ювентусом» со счетом 2:0, набрал 20 очков и матчей конкурентов догнал «Наполи» и «Аталанту».

А вот «Ювентус» в пяти последних турах Серии A выиграл лишь один раз. Команда имеет 13 пунктов и идет 8-й.

Чемпионат Италии. 9-й тур

Милан - Ювентус 2:0

Голы: Томори, 45, Диас, 54

Милан: Татарушану, Калулу, Габбиа, Томори, Эрнандес, Тонали, Побега (Крунич, 59), Беннасер (Ориги, 84), Диас (Де Кетеларе, 64), Леау (Вранкс, 84), Жиру (Ребич, 64)

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро, Рабьо (Соуле, 80), Локателли (Миретти, 56), Куадрадо (Маккени, 46), Костич (Паредес, 56), Влахович (Кин, 78), Милик