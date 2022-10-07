Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Серии А
Центральный матч тура в чемпионате Италии
Центральный матч девятого тура итальянской Серии А состоится в субботу, 8 октября. «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Ювентус». И пусть сейчас у обеих команд достаточно проблем, но поединок двух титанов Кальчо – всегда большое событие.
«Милан»
«Милан» начал защиту чемпионского титула в Серии А довольно неплохо. Да, «россонери» сейчас идут пятыми в турнирной таблице, но отставание от лидеров, «Наполи» и «Аталанты», составляет всего три балла. И не стоит сбрасывать со счетов тот фактор, что календарь на старте сезона у команды Стефано Пиоли был очень непростым. Пожалуй, наиболее сложным среди всех претендентов на Скудетто.
Тем не менее, поводов для тревоги перед матчем с «Ювентусом» у фанатов «Милана» достаточно. Связаны они с эпидемией травм, которая охватила команду. В лазарете основной вратарь Майк Меньян, капитан Давиде Калабрия, его конкурент по позиции правого защитника Алессандро Флоренци, еще один важный защитник, Симон Кьер, а также игроки группы атаки – Жуниор Мессиас и Алексис Салемакерс. Ну а к отсутствию Златана Ибрагимовича в Миланелло уже давно привыкли.
Такие серьезные кадровые потери не могут не сказываться на качестве игры команды. В среду «Милан» в третьем туре Лиги чемпионов в Лондоне был бит «Челси» – 0:3.
«Ювентус»
«Ювентус» на старте нынешнего сезона не критикует только ленивый. И безосновательной эту критику не назовешь. Главная проблема – беззубая и безыдейная игра в атаке. Кроме дуэта форвардов Душан Влахович – Аркадиуш Милик не забивает практически никто. В турнирной таблице команда Массимилиано Аллегри отстает от «Милана» на четыре очка, но учтем, что у «бьянконери» календарь на старте сезона был существенно проще.
Кадровых проблем у «Ювентуса» тоже немало. Федерико Кьеза и Поль Погба уже приступили к тренировкам, но играть пока не готовы. Также в лазарете Кайо Жорже и воспитанник «Милана» Маттиа Де Шильо. Из-за дисквалификации пропускает матч звездный новичок команды Анхель Ди Мария.
История встреч
История противостояния «Милана» и «Ювентуса» очень богатая. На данный момент команды провели между собой 221 матч во всех турнирах. Преимущество на стороне «Ювентуса»: 87 побед против 63. Еще 71 матч завершился вничью. Разница голов также в пользу «бьянконери»: 327 – 287.
Прогноз на противостояние
Проблем у обеих команд сейчас более чем достаточно: у одних переполнен лазарет, у других просто нет игры. Ничья в таких обстоятельствах выглядит вполне вероятным результатом. Коэффициент – 3,35.
Ориентировочные составы:
«Милан»: Тэтэрушану – Дест, Калулу, Томори, Эрнандес – Беннасер, Тонали, Крунич, Де Кетеларе, Леау – Жиру
«Ювентус»: Щенсны – Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро – Куадрадо, Локателли, Рабьо, Костич – Влахович, Милик
8 октября, суббота
|«Милан» - «Ювентус»
|Начало матча: 19:00
|Арбитр: Даниэле Орсато
|Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:1
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