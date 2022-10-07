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Италия
07 октября 2022, 23:35 | Обновлено 07 октября 2022, 23:44
82
0

Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Серии А

Центральный матч тура в чемпионате Италии

07 октября 2022, 23:35 | Обновлено 07 октября 2022, 23:44
82
0
Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный матч девятого тура итальянской Серии А состоится в субботу, 8 октября. «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Ювентус». И пусть сейчас у обеих команд достаточно проблем, но поединок двух титанов Кальчо – всегда большое событие.

«Милан»

«Милан» начал защиту чемпионского титула в Серии А довольно неплохо. Да, «россонери» сейчас идут пятыми в турнирной таблице, но отставание от лидеров, «Наполи» и «Аталанты», составляет всего три балла. И не стоит сбрасывать со счетов тот фактор, что календарь на старте сезона у команды Стефано Пиоли был очень непростым. Пожалуй, наиболее сложным среди всех претендентов на Скудетто.

Тем не менее, поводов для тревоги перед матчем с «Ювентусом» у фанатов «Милана» достаточно. Связаны они с эпидемией травм, которая охватила команду. В лазарете основной вратарь Майк Меньян, капитан Давиде Калабрия, его конкурент по позиции правого защитника Алессандро Флоренци, еще один важный защитник, Симон Кьер, а также игроки группы атаки – Жуниор Мессиас и Алексис Салемакерс. Ну а к отсутствию Златана Ибрагимовича в Миланелло уже давно привыкли.

Такие серьезные кадровые потери не могут не сказываться на качестве игры команды. В среду «Милан» в третьем туре Лиги чемпионов в Лондоне был бит «Челси» – 0:3.

«Ювентус»

«Ювентус» на старте нынешнего сезона не критикует только ленивый. И безосновательной эту критику не назовешь. Главная проблема – беззубая и безыдейная игра в атаке. Кроме дуэта форвардов Душан Влахович – Аркадиуш Милик не забивает практически никто. В турнирной таблице команда Массимилиано Аллегри отстает от «Милана» на четыре очка, но учтем, что у «бьянконери» календарь на старте сезона был существенно проще.

Кадровых проблем у «Ювентуса» тоже немало. Федерико Кьеза и Поль Погба уже приступили к тренировкам, но играть пока не готовы. Также в лазарете Кайо Жорже и воспитанник «Милана» Маттиа Де Шильо. Из-за дисквалификации пропускает матч звездный новичок команды Анхель Ди Мария.

История встреч

История противостояния «Милана» и «Ювентуса» очень богатая. На данный момент команды провели между собой 221 матч во всех турнирах. Преимущество на стороне «Ювентуса»: 87 побед против 63. Еще 71 матч завершился вничью. Разница голов также в пользу «бьянконери»: 327 – 287.

Прогноз на противостояние

Проблем у обеих команд сейчас более чем достаточно: у одних переполнен лазарет, у других просто нет игры. Ничья в таких обстоятельствах выглядит вполне вероятным результатом. Коэффициент – 3,35.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Тэтэрушану – Дест, Калулу, Томори, Эрнандес – Беннасер, Тонали, Крунич, Де Кетеларе, Леау – Жиру

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро – Куадрадо, Локателли, Рабьо, Костич – Влахович, Милик

8 октября, суббота

«Милан» - «Ювентус»
Начало матча: 19:00
Арбитр: Даниэле Орсато
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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