Инсайдер: два клуба Серии А интересуются Трубиным

Два клуба итальянской Серии А проявляют интерес к голкиперу «Шахтера» Анатолия Трубина. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Речь идет о «Сассуоло» и «Удинезе». В их планах подписание Трубина следующим летом.

Трансферная стоимость Трубина оценивается в 8 миллионов. Контракт 21-летнего вратаря сборной Украины рассчитан до лета 2024 года.

#Sassuolo and #Udinese are monitoring #Shakhtar’s goalkeeper Anatoliy #Trubin (born in 2001) for the next season. #transfers