Украина. Премьер лига08 октября 2022, 13:19 | Обновлено 08 октября 2022, 13:24
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Инсайдер: два клуба Серии А интересуются Трубиным
Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Италии
08 октября 2022, 13:19 | Обновлено 08 октября 2022, 13:24
923
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Два клуба итальянской Серии А проявляют интерес к голкиперу «Шахтера» Анатолия Трубина. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Речь идет о «Сассуоло» и «Удинезе». В их планах подписание Трубина следующим летом.
Трансферная стоимость Трубина оценивается в 8 миллионов. Контракт 21-летнего вратаря сборной Украины рассчитан до лета 2024 года.
#Sassuolo and #Udinese are monitoring #Shakhtar’s goalkeeper Anatoliy #Trubin (born in 2001) for the next season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2022
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Поначалу его больше штучно раскручивали.
кто сколько может кому сколько не жалко скинуть немного денег на еду я с Украины Харьков Салтовка. Денег нет от слова совсем пожалуйста хотя бы что то пожалуйста .
Может есть заработок без развода и предоплата . Отзовитесь срочно нужны деньги войдите в положения прошу !
Слава Украине .
Прошу всех небайдужих хай вас бог береже
Я не обманываю все плохо🙏🙏🙏
Скиньте хоть 100 грн кушать хочется