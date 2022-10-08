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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 13:19 | Обновлено 08 октября 2022, 13:24
923
2

Инсайдер: два клуба Серии А интересуются Трубиным

Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Италии

08 октября 2022, 13:19 | Обновлено 08 октября 2022, 13:24
923
2
Инсайдер: два клуба Серии А интересуются Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Два клуба итальянской Серии А проявляют интерес к голкиперу «Шахтера» Анатолия Трубина. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Речь идет о «Сассуоло» и «Удинезе». В их планах подписание Трубина следующим летом.

Трансферная стоимость Трубина оценивается в 8 миллионов. Контракт 21-летнего вратаря сборной Украины рассчитан до лета 2024 года.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Сассуоло Удинезе трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
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Источник твиттер Николо Скиры
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Комментарии 2
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Gargantua
Трубин действительно добавил сейчас.
Поначалу его больше штучно раскручивали.
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0
Selya1992
4149609003382423
кто сколько может кому сколько не жалко скинуть немного денег на еду я с Украины Харьков Салтовка. Денег нет от слова совсем пожалуйста хотя бы что то пожалуйста .
Может есть заработок без развода и предоплата . Отзовитесь срочно нужны деньги войдите в положения прошу !
Слава Украине .
Прошу всех небайдужих хай вас бог береже
Я не обманываю все плохо🙏🙏🙏
Скиньте хоть 100 грн кушать хочется
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0
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