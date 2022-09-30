ITF30 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 30 сентября 2022, 00:17
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36-летняя украинская теннисистка вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США
Катерина Володько дожала свою соперницу
30 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 30 сентября 2022, 00:17
184
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Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 438) в 1/8 финала хардового турнира серии ITF W60 в США в трех сетах за 3 часа обыграла Эльвину Калиеву (США, WTA 225).
ITF W60 Темплтон. Хард. 1/8 финала
Катерина Володько (Бондаренко) – Эльвина Калиева (США) – 6:3, 4:6, 6:4
Отметим, что во 2 сете 36-летняя украинка проиграла 5 геймов подряд со счета 4:1 (40:15), но вовремя собралась и выиграла матч.
Далее Катерина сыграет с победительницей матча Астра Шарма (Австралия) – Юань Юэ (Китай).
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Ух ты! Сегодня 18 двойных, вчера было 23, и геймов было меньше. Так что прогресс есть.
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