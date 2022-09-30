36-летняя украинская теннисистка вышла в четвертьфинал 60-тысячника в США

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 438) в 1/8 финала хардового турнира серии ITF W60 в США в трех сетах за 3 часа обыграла Эльвину Калиеву (США, WTA 225).

ITF W60 Темплтон. Хард. 1/8 финала

Катерина Володько (Бондаренко) – Эльвина Калиева (США) – 6:3, 4:6, 6:4

Отметим, что во 2 сете 36-летняя украинка проиграла 5 геймов подряд со счета 4:1 (40:15), но вовремя собралась и выиграла матч.

Далее Катерина сыграет с победительницей матча Астра Шарма (Австралия) – Юань Юэ (Китай).