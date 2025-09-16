Украинка на турнире WTA 125 в Португалии проиграла стартовый матч 0:6, 0:6
Мария Ноздрачева уступила Эльвине Калиевой в первом круге соревнований в Калдаш-да-Раинье
16-летняя украинская теннисистка Мария Ноздрачева (WTA 1463) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.
В первом раунде украинка, которая получила wild card, в двух сетах разгромно проиграла представительнице США Эльвине Калиевой (WTA 244) за 56 минут.
WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/16 финала
Эльвина Калиева (США) – Мария Ноздрачева (Украина) [WC] – 6:0, 6:0
Ноздрачева впервые в карьере сыграла на соревнованиях такого уровня. Калиева во втором круге поборется против второй сеяной Тамары Корпач.
Украину в Калдаш-да-Раинье продолжит представлять Дарья Снигур, которая днем ранее одолела Жюли Белгравер в 1/16 финала.
