Украинка на турнире WTA 125 в Португалии проиграла стартовый матч 0:6, 0:6

16-летняя украинская теннисистка Мария Ноздрачева (WTA 1463) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В первом раунде украинка, которая получила wild card, в двух сетах разгромно проиграла представительнице США Эльвине Калиевой (WTA 244) за 56 минут.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/16 финала

Эльвина Калиева (США) – Мария Ноздрачева (Украина) [WC] – 6:0, 6:0

Ноздрачева впервые в карьере сыграла на соревнованиях такого уровня. Калиева во втором круге поборется против второй сеяной Тамары Корпач.

Украину в Калдаш-да-Раинье продолжит представлять Дарья Снигур, которая днем ранее одолела Жюли Белгравер в 1/16 финала.