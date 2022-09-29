Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен

О процентах вратарской заслуги в успехах той или иной команды, судачат с начала существования футбола. Кто-то с математической точностью вычерчивает свой процент, иной повторяет донельзя затертую разу про «полкоманды», еще один пускается в длинные разговоры, в ходе которых нередко высказывает множество парадоксальных мыслей (а-ля Джошуа после боя с Усиком). Как бы то ни было, а голкиперская составляющая, к примеру, в победах киевского «Динамо» над «Фенербахче» и «Штурмом» весома. Но, взирая на героические сэйвы Георгия Бущана, волей-неволей сравнивал его с динамовскими стражами ворот прошлого. Так родилась идея выделить десятку лучших голкиперов «Динамо» всех времен, благо, выбирать есть из кого.

Итак…

1. Александр Шовковский (родился в 1975 г.)

На каком ином месте, кроме первого, может быть в этом хит-параде голкипер, которого болельщики прозвали «Вечно первым»! Без малого четверть столетия защищал ворота «Динамо» СаШо! Коренной киевлянин является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей (в обозримом будущем вряд ли кто-то перебьет его почти шесть с половиной сотен игр за родную команду), прошел с ней и Крым (в апреле 2007-го местная «Таврия» шла на перерыв, выигрывая у «Динамо» с разницей в два мяча, причем 2-й провела на 2-й компенсированной минуте, как раз в раздевалку, тем не менее, как рассказывают посвященные, именно СаШо своей пламенной речью в перерыве зажег партнеров, и во втором тайме киевляне забили в ворота хозяев четыре безответных гола, и не было на них удержу!), и Рим (в сентябре 2004 г. разгневанная слабой игрой своих любимцев и судейством шведа Андерса Фриска тифозерия «Ромы» не дала возможности доиграть выигрышный для киевлян матч), и медные трубы («Испытание медными трубами выдержать сложно», – пишет он в своей книжке «Все в твоих руках»), и все, что только можно себе представить в футбольной карьере. 14-кратный чемпион Украины и 11-кратный обладатель национального кубка (эти показатели также очень-очень сложно улучшить!), Шовковский, к сожалению, не смог добавить в свою наградную коллекцию медаль за командную победу в еврокубке. Несколько раз (особенно в 1999 и 2009 гг.) он и его партнеры были близки к желаемому, но, к сожалению…

А неофициальный титул «чемпиона мира по сериям пенальти» за «Вечно первым» закрепился прочно и надолго. Уникальность СаШо в том, что он является единственным вратарем в мире, не пропустившим ни одного мяча в послематчевой серии на мундиале! Сколько же серий выиграно благодаря его мастерству! Это – «золотая коллекция» украинского футбол, которой будут восторгаться и грядущие поколения. Как пишет Александр: «Все равно нужно иногда возвращаться в свое прошлое для того, чтобы в будущем не повторить подобного рода ошибки».

2. Евгений Рудаков (1942–2011)

Уроженец Москвы появился в киевском «Динамо» еще в 1963 г., но поначалу нечасто выходил на поле. Первый по-настоящему трудовой сезон Рудакова – 1966 г. Динамовцы тогда во второй раз стали чемпионами СССР, а Евгений из 29-ти сыгранных в чемпионате матчей в 22-х оставил свои ворота неприкосновенными! Через сезон процент сухих матчей в национальном чемпионате у талантливого кипера стал еще больше: из 17-ти в 14-ти Рудаков не пропускал. Постепенно Рудаков выиграл конкуренцию у Банникова, а в начале 1970-х и у Прохорова и стал основным в «Динамо». Скажу больше: в начале 1970-х Рудакова дважды номинировали на «Золотой мяч». В 1971 г. он стал в итоге 12-м, а в 1972-м разделил 18–27-е места в списке лучших игроков Старого Света. В 1975 г. уже, по большому счету, на финише игровой карьеры он достиг командного евроуспеха – триумфа в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Есть в карьерном урожае Евгения Васильевича и медали в составе национальной сборной: «серебро» за чемпионат Европы-72 и «бронза» олимпиады в том же году. Чемпионских титулов у Рудакова – вдвое меньше, чем у Шовковского (7), трижды он поднимал над головой Кубок СССР.

В мемуарной литературе немало пишут о начале пути «Динамо» к европейским вершинам в середине 1970-х. Многие как старт этой тернистой дороги выделяют матч «Динамо» (Киев) – «Шахтер» в дебюте сезона-74 в Киеве в присутствии 70-тысячной аудитории. Олег Блохин в своей книге «Гол, который я не забил» так определил героя той встречи: «Если б не Евгений Рудаков, творивший в тот вечер чудеса, наша «домашняя модель» могла бы подвергнуться серьезному испытанию».

Отличительная черта Рудакова-вратаря – трудолюбие. Он трудился на тренировках до седьмого пота, но такая добросовестная работа все-таки дала свои плоды. «Упорство Рудакова было поразительно», – писал о нем Валерий Лобановский. Помню одно из своих детских футбольных впечатлений – проводы Рудакова из большого футбола. Шел сентябрь 1977 г. «Длиннорукий дьявол» в тот день не играл, однако получил немало аплодисментов благодарных болельщиков (37 000 зрителей собралось на трибунах, несмотря на предматчевый дождь) перед календарным матчем «Динамо» (Киев) – «Торпедо» (Москва).

В начале 2010-х все собирался записать большое интервью с Евгением Васильевичем, несколько раз набирал его домашний номер, он не отказывал, но согласовать дату мы никак не могли. А потом я получил обескураживающее известие о его смерти…

3. Виктор Чанов (1959–2017)

«Виктор Чанов принадлежит к категории вратарей, которым необходимо ежедневно, на каждой тренировке чувствовать дыхание серьезного конкурента, способного в любой момент стать в ворота и оставаться в них на длительное время. Сам он – из таких, из конкурентов», – писал Валерий Лобановский в своей книге «Бесконечный матч».

Чайник, как звали Чанова болельщики киевского «Динамо», отдал динамовскому клубу 8 лет карьеры. Помню, как один из мэтров отечественной спортивной журналистики однажды назвал чановскую манеру игры «не видной, но надежной». Как по мне, меткое определение. Виктор Викторович – трижды чемпион СССР, 5-кратный обладатель Кубка СССР (из них четыре раза в составе «Динамо»), обладатель Кубка кубков, серебряный призер чемпионата Европы. В сравнении с Рудаковым не хватает медали олимпийской пробы (не повезло ему со временем, ведь от участия в Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе СССР отказался, а в ту олимпийскую сборную 1983–1984 гг. Виктор вызывался, сыграл в частности два товарищеских матча против Кувейта) и Суперкубка УЕФА. В то же время у Чанова есть два европейских «золота» на юношеском (1978) и молодежном (1980) уровне! И Рудаков, и особенно Шовковский, конечно, в большей мере «ванклабмэны», чем Чанов, ведь в игровой карьере уроженца Сталино были и команда родного города «Шахтер», и несколько израильских клубов, и даже «ЦСКА-Борисфен». Но все равно память об этой выдающейся фигуре звездной команды 1980-х у ветеранов-болельщиков живет. Безусловно, Виктор Викторович заслужил теплых воспоминаний!

4. Георгий Бущан (родился в 1994 г.)

Действующий вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной, как по мне, заслуживает 4-го места в историческом хит-параде динамовских киперов. Конечно, его карьера продолжается, и он еще вполне может добавить себе вистов. Уроженец Одессы, чемпион Украины и 2-кратный обладатель Кубка Украины, Бущан неоднократно проявлял свои игровые достоинства на самом высоком уровне. Стоит вспомнить и Euro-2020 (21), где он был, безусловно, одним из лучших в составе сине-желтых. По количеству сухих матчей в пору независимости он уступает лишь «Вечно первому». А, отбив пенальти в лигочемпионском матче против турецкого «Фенербахче», Бущан вошел в символический клуб вратарей «Динамо», переигрывавших своих оппонентов во время ударов с точки в еврокубках (а там, кроме него, не так уж и много стражей ворот – лишь пятеро). К тому же, по мнению болельщиков, он был лучшим в составе «Динамо» и в июле, и в августе текущего года. Да и в двух безнадежно для «Динамо» сложившихся матчах против «Бенфики» он снискал зрительские симпатии! Увы, дальше его подстерегла травма.

Ошибки? Без них вратаря не бывает. Если сравнивать Бущана с первыми тремя киперами в моем хит-параде, то им, на мой взгляд, больше повезло со звездными партнерами (каждый из них играл в одной из трех команд-звезд Лобановского разных времен), но, может, в условиях, в которых ныне пребывает команда (война, отсутствие легионеров, турбулентность с внутренним чемпионатом), более выпуклыми становятся грани вратарского мастерства? Как бы то ни было, а отсутствие Бущана в воротах «Динамо» и сборной Украины дает себя знать. Скорейшего восстановления, Георгий!

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5. Виктор Банников (1938–2001)

Будущий президент Федерации футбола независимой Украины сыграл немалую роль в киевском «Динамо» первой половины 1960-х гг. После первого чемпионства 1961 г. казалось, что в дальнейшем громкие успехи на киевлян посыплются, как из рога изобилия. Но с 1962 по 1964 гг. динамовцы финишировали далеко от пьедестала: 5-е, 9-е, 6-е места не отвечали чемпионским амбициям. И вот как раз в этот период Банников стал основным вратарем «Динамо». Сначала имел в своем активе 7–8 сухих игр за сезон, а в 1965 г. их количество достигло 16-ти, то есть более чем в половине игр чемпионата, в которых принимал участие уроженец Житомирщины, он сохранил свои ворота в неприкосновенности, а «Динамо» не в последнюю очередь благодаря его таланту достигло 2-й строчки в турнирной таблице. В дальнейшем Банников конкурировал за место в воротах «Динамо» с более молодым коллегой – Рудаковым. А в сезоне-1967 добился воистину феноменального успеха: из 22-х игр в чемпионате в 18-ти не пропускал! Играя за «Динамо» (Киев) в период с 7 августа 1967 г. до 17 апреля 1968 г., в течение 1127 минут игрового времени не пропустил ни одного мяча! Этот факт отметила Международная федерация футбольной истории и статистики, внеся украинского голкипера в соответствующий список под №19. В составе киевского «Динамо» Банников трижды становился чемпионом и дважды обладателем Кубка СССР, а с национальной сборной достиг 4-го места на чемпионате мира-1966.

Когда-то, в начале 1990-х пересекся с Банниковым, тогдашним главой Федерации футбола Украины в лифте здания Спорткомитета Украины. «Отправляюсь в Вену», – сообщил он в ответ на один из вопросов импровизированного интервью (не воспользоваться благоприятной возможностью разговорить легенду я как молодой журналист просто не имел права, хотя заглянул в Спорткомитет совсем для другой беседы). В то время ФФУ налаживала европейские контакты, и Банников приложил немало усилий для утверждения Украины как самостоятельной футбольной единицы. А со временем в честь выдающегося голкипера назовут уютный стадион в центре столицы…

6. Михаил Михайлов (родился в 1959 г.)

Михаил Леонидович, собственно, и является тем вратарем, конкуренция с которым делала Чанова лучше. На счету Михайлова – прекрасный чемпионский сезон-1981, когда из 25-ти игр 12 он смог отыграть насухо. В дальнейшем в Киев переехал Виктор Чанов, и за конкуренцией двух талантливых вратарей было очень интересно наблюдать. Звездный для «Динамо» сезон-1985 Михаил провел на наивысшем уровне! 14 сухих матчей в том чемпионате – заслуга Михаила Леонидовича.

Лобановский, говоря о разнице в игровой ментальности между Чановым и Михайловым, подчеркивал в книжке «Бесконечный матч»: «Уверенность Михаила Михайлова… проявляется… тогда, когда он убежден, что никто его не «подсиживает»… Высочайшее чувство ответственности приходит к нему, когда он знает, что замены нет».

Замечу, что по окончании игровой карьеры Михайлов в течение многих лет работает тренером вратарей в «Динамо». И, судя по регулярному появлению талантливых киперов в воротах киевского клуба, умение в этом деле у него незаурядное!

7. Олег Макаров (1929–1995)

Вратарь первого чемпионского состава «Динамо» 1961 г. Провел в команде почти полтора десятка лет. Стал полноценным игроком основы в сезоне-1954. Во второй половине 1950-х конкурировал за место в воротах «Динамо» с Евгением Лемешко. 1961-й стал для него воистину звездным часом. 13 сухих матчей в чемпионате на счету Макарова! По опросу «Спортивной газеты», именно Макаров стал лучшим футболистом Украины 1961 г.

Основная черта, которую выделяли специалисты и партнеры Макарова, – его уравновешенность. Когда было горячо у своих ворот, у не знающего страха кипера как нельзя лучше получалось сохранять спокойствие и уверенно действовать в «рамке». Вроде бы не имея выдающихся природных данных для вратарской специальности (рост у Макарова был лишь 178 см), Олег Александрович действовал будто бы и просто, но уверенно. И это спокойствие передавалось партнерам по команде. А его игровое кредо наиболее точно высказано Макаровым на страницах написанной им с помощью журналиста (не вратаря!) Михаила Михайлова книги «Вратарь»: «Вратарь не имеет права на отдых, на расслабленность, не имеет права выключаться из игры, если хочет как можно реже вынимать мячи из сетки».

8. Юрий Роменский (родился в 1952 г.)

Первый динамовский сезон уроженца азербайджанского города Мингечаур получился не особо успешным для команды в целом (лишь 3-е место в чемпионате), однако весьма удачным для самого кипера. Он сразу стал основным в «Динамо» и 14 матчей отыграл на ноль.

В 1980 г. Юрий Михайлович Роменский продержал свои ворота сухими в течение 1098 минут подряд! В среднем в тот сезон он пропускал 0,5 гола за матч в национальном чемпионате. В памятный олимпийский год киевское «Динамо» вернулось на ведущие роли в советском футболе, и весомый вклад в это возвращение внес Роменский. Две трети из сыгранных им 30-ти матчей в чемпионате-80 обернулись нулем на табло под названиями соперников киевлян. Особенно рельефно вратарские достоинства Роменского выглядели на фоне неудачной игры Рината Дасаева октябрьским вечером в Киеве. Советское «классико» тогда было за киевлянами – 2:0 в присутствии 100-тысячной аудитории. Сезон-81 для Роменского сложился куда менее удачно, ведь из-за воспаления легких он вынужден был немалую его часть пропустить, тем не менее, 9 матчей отыграл и весьма надежно. Но впоследствии перешел в «Черноморец», где несколько лет играл на достаточно высоком уровне, а в «Динамо» началась эпоха вратарского двоевластия Чанов – Михайлов.

9. Антон Идзковский (1907–1995)

Рост у Антона Леонардовича еще меньший, чем у Макарова, – 174 см. Тем не менее, он совсем ни из пугливых. Благодаря природной прыгучести и пролитым на тренировках семи потам Идзковский смог буквально выпестовать свое вратарское мастерство. Исключительная реакция, эффектные прыжки, собственно, пересмотрите старый советский фильм «Вратарь», где Идзковский играет голкипера команды «Черных буйволов», и увидите его во всей красе. В составе «Динамо» коренной киевлянин стал вице-чемпионом СССР по итогам первого союзного чемпионата – весной 1936 г. Правда, провел тогда матчей меньше, чем конкурент – Николай Трусевич, но в дальнейшем сумел составить успешную конкуренцию уроженцу Одессы.

Как тренер Идзковский подготовил целый ряд известных украинских голкиперов, среди которых Олег Макаров, Евгений Лемешко и Виктор Банников.

10. Виктор Юрковский (1954–1995)

Помню, в детском садике во второй половине 1970-х мы, киевская ребятня, перекрикивая друг друга, провозглашали, кто кем будет в нашем футбольном матче. «Я – Блохин!» – горделиво говорил один. «А я – Мунтян!» – столбил себе место под футбольным солнцем другой. «А я – Юрковский!» – сказал один из мальчишек. «Так ты вратарь!» – ответил я ему. «Не-е, вратарь же Рудаков», – как-то даже растерянно откликнулся тот. Да, у чоколовских детишек фамилия Юрковского была на слуху, вот, правда, не каждый малыш идентифицировал его как вратаря. Тем не менее, в 1977 и 1978 гг. основным вратарем «Динамо» был именно Виктор Юрковский. В итоге, с командой он стал чемпионом и вице-чемпионом СССР, а также обладателем национального кубка. А в золотом сезоне-1977 пропустил лишь 11 голов в 27-ми играх, 17 из них отыграв на ноль! Гроссмейстерский показатель! Фактически отправив легендарного Рудакова на пенсию своей уверенной игрой, Юрковский, тем не менее, не задержался надолго в «Динамо» и по окончании сезона-1979, по ходу которого он проиграл конкуренцию Роменскому, направился в родной Крым.

В историю «Динамо» Юрковский вошел как голкипер, парировавший два удара с пенальти в течение одной минуты! Произошло это 26 августа 1978 г. в матче между киевским «Динамо» и ЦСКА на переполненной небольшой армейской домашней арене в столице СССР. Киевляне тогда в конце концов выиграли 1:0: заставить Виктора капитулировать у армейцев так и не получилось. Символично: крымчанин не отступил перед московской армией!

***

Кто мог бы еще претендовать на место в десятке? Безусловно, яркий след в послевоенном «Динамо» оставил Анатолий Зубрицкий. Он был основным кипером «Динамо» во второй половине 1940-х. К сожалению, тогда динамовцы не представляли собой грозной силы на футбольном поле, и Зубру частенько приходилось исправлять командные огрехи самому. Получалось это у него с переменным успехом, но по крайней мере конкуренцию, например, у Константина Скрипченко он выигрывал.

Оставил свой след в истории «Динамо» и Виталий Рева, удачно заменявший Шовковского во время травмы СаШо даже в Лиге чемпионов. Его отличает настоящее футбольное долголетие. В прошлом году даже в 47-летнем возрасте Рева еще выходил на поле в составе киевской команды «Левый берег».

Пару сезонов выигрывал конкуренцию у Макарова за пост №1 в «Динамо» Евгений Лемешко. Достойную конкуренцию Идзковскому составлял Николай Трусевич в конце 1930-х гг. Запомнился динамовским болельщикам и талантливый, но нестабильный Андрей Гаваши («проигрывают наши с вратарем Гаваши» – шутили трибунные острословы). Олег Макаров корни ошибок Гаваши в воротах усматривал в «не совсем правильной школе», а также в том, что «Гаваши не познал еще одного: вратарь играет не только с мячом, но и без него».

Олимпийский чемпион Борис Разинский провел в «Динамо» сезон-1962. Шел в ряды команды-чемпиона и сразу стал основным кипером. А во время английского турне киевлян боссы «Астон Виллы» пытались предложить советскому вратарю контракт, но тогда это было невозможно.

Несколько сезонов пытался конкурировать с Рудаковым Валерий Самохин. Достаточно успешно это у него получилось в сезоне-1973, когда он провел больше матчей в национальном чемпионате, чем Евгений.

А еще радовали киевских болельщиков своим мастерством Игорь Кутепов и Вальдемарас Мартинкенас, Александр Рыбка и Станислав Богуш, Денис Бойко и Максим Коваль – словом, в перечне стражей ворот «Динамо» немало известных в отечественном футболе личностей. Не удалось себя сполна реализовать в «Динамо» Александру Филимонову и Александру Жидкову, Вячеславу Кернозенко и Андрею Ковтуну, не задался динамовский вектор карьеры у Александра Прохорова, Василия Кириченко, Юрия Сивухи, Михаила Москаленко, Сергея Краковского, Ильи Близнюка, Тараса Луценко, Артема Кичака, Артура Рудько, Леонида Клюева, Петра Зайца, Анатолия Проскурякова, Игоря Перельмана, уже упоминавшегося Константина Скрипченко.

«Это всегда проблема, когда в команде два примерно равноценных вратаря. Выставлять их на матчи через раз, как это практикуется иногда в хоккее, не совсем, видимо, разумно для футбола, где оборона должна чувствовать голкипера спиной, привыкнуть к нему и доверять ему. А как привыкнуть, если сегодня один, завтра другой?» – задается вопросом Валерий Лобановский в книге «Бесконечный матч». И все-таки мэтр делает вывод: «Но команде нужен хороший второй».

Какими бы сложными ни были времена на нашей земле, а киевская вратарская школа регулярно поставляет в команды мастеров самоотверженных и умелых киперов. Надеюсь, что даже нынешнее нашествие наглых орков не помешает этому процессу. Защищать свое и украинцы в целом, и киевляне в частности умеют!