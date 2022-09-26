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Лига наций
26 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 20:55
710
0

Матч престижа на Уэмбли. Англия и Германия назвали стартовые составы

26 сентября в 21:45 пройдет поединок 6-го тура Лиги наций

26 сентября 2022, 20:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 20:55
710
0
Матч престижа на Уэмбли. Англия и Германия назвали стартовые составы
England Team

26 сентября в 21:45 состоится матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.

Поединок на «Уэмбли »уже не играет особой роли. Обе команды не претендуют на победу в группе, более того – Англия как аутсайдер квартета досрочно отправляется в Дивизион B.

Лига наций. Турнирная таблица группы A3

Матч престижа на Уэмбли. Англия и Германия назвали стартовые составы

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Источник Sport.ua
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