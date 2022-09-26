Матч престижа на Уэмбли. Англия и Германия назвали стартовые составы
26 сентября в 21:45 пройдет поединок 6-го тура Лиги наций
26 сентября в 21:45 состоится матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.
Поединок на «Уэмбли »уже не играет особой роли. Обе команды не претендуют на победу в группе, более того – Англия как аутсайдер квартета досрочно отправляется в Дивизион B.
Лига наций. Турнирная таблица группы A3
Матч престижа на Уэмбли. Англия и Германия назвали стартовые составы
Your #ThreeLions to take on Germany! 🦁 pic.twitter.com/dHcpm0Qnim— England (@England) September 26, 2022
Our starting XI to face @England 📋#ENGGER pic.twitter.com/gUSHmj7PlE— Germany (@DFB_Team_EN) September 26, 2022
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