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ATP
23 сентября 2022, 23:58 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:59
1229
0

Надаль/Федерер – Сок/Тиафо. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией парного матча Кубка Лейвера

23 сентября 2022, 23:58 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:59
1229
0
Надаль/Федерер – Сок/Тиафо. Текстовая трансляция матча. LIVE
ATP. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

Сегодня, 23 сентября, состоится парный матч на Кубке Лейвера между дуэтами Рафаэль Надаль (Испания) / Роджер Федерер (Швейцария) – Джек Сок (США) / Фрэнсис Тиафо (США).

Это противостояние закроет 1-й игровой день на турнире. Матч начнется не ранее 22:30 по Киеву.

Федерер и Надаль представляют команду Европы, а Сок и Тиафо – команду Мира.

Отметим, что Роджер Федерер проведет свою последнюю игру в профессиональной карьере. Ранее он объявил об уходе с большого спорта.

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Роджер Федерер Рафаэль Надаль Джек Сок Фрэнсис Тиафо Кубок Лейвера завершение карьеры текстовая трансляция
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Источник Sport.ua
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