Сегодня, 23 сентября, состоится парный матч на Кубке Лейвера между дуэтами Рафаэль Надаль (Испания) / Роджер Федерер (Швейцария) – Джек Сок (США) / Фрэнсис Тиафо (США).

Это противостояние закроет 1-й игровой день на турнире. Матч начнется не ранее 22:30 по Киеву.

Федерер и Надаль представляют команду Европы, а Сок и Тиафо – команду Мира.

Отметим, что Роджер Федерер проведет свою последнюю игру в профессиональной карьере. Ранее он объявил об уходе с большого спорта.

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