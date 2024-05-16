Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОЛЛИНС – о 19 победах в 20 матчах: «Важно закончить на позитивной ноте»
WTA
16 мая 2024, 13:12 |
241
0

КОЛЛИНС – о 19 победах в 20 матчах: «Важно закончить на позитивной ноте»

30-летняя теннисистка – об успехе в последнем для себя сезоне

16 мая 2024, 13:12 |
241
0
КОЛЛИНС – о 19 победах в 20 матчах: «Важно закончить на позитивной ноте»
Jimmie48 Photography. Даниэль Коллинс

Американка Даниэль Коллинс (№15 WTA) рассказала о невероятной серии в ее карьере перед уходом из спорта.

30-летняя теннисистка выиграла 19 из 20 последних матчей, завоевав титулы в Майами и Чарльстоне. На соревнованиях в Риме она уже дошла до 1/2 финала, где сразится с Ариной Соболенко.

«Для меня важно чувствовать себя так: «Хорошо, я выжала из себя все, что могла, как спортсмен, и закончить на позитивной ноте, а не: «О боже, что случилось?»

Это был самый большой отрезок побед в моей карьере. Думаю, что благодаря тому, что я улучшала свою игру, я играла в лучший теннис, в который играла до сих пор. Это очень приятно, потому что бывают периоды, когда ты делаешь три шага вперед, а бывает, что и четыре шага назад.

Это похоже на фондовый рынок. Он то поднимается, то опускается, и не всегда дюйм за дюймом идет вверх. Было приятно, когда я действительно поднималась, потому что так бывает не всегда. Я думаю, что в такие моменты нужно радоваться за себя, потому что не всегда это получается», – сказала Коллинс.

По теме:
Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Усик признался, планирует ли завершить карьеру после супербоя с Фьюри
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
Даниэль Коллинс завершение карьеры
Владимир Клепач Источник: WTA
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Футбол | 16 мая 2024, 12:00 1
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром

14–15 мая состоялись перенесенные матчи 34-го тура чемпионата Англии 2023/24

Легендарный Депор вернулся в профи. Этому помог экс-форвард Динамо и Карпат
Футбол | 15 мая 2024, 13:34 7
Легендарный Депор вернулся в профи. Этому помог экс-форвард Динамо и Карпат
Легендарный Депор вернулся в профи. Этому помог экс-форвард Динамо и Карпат

Последние четыре сезона команда из Ла-Коруньи провела в третьем по силе дивизионе испанского футбола

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 16.05.2024, 08:07
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
Теннис | 15.05.2024, 15:53
Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
ЧМ по хоккею. Германия забросила Латвии 8 шайб, победа Чехии
Хоккей | 15.05.2024, 19:54
ЧМ по хоккею. Германия забросила Латвии 8 шайб, победа Чехии
ЧМ по хоккею. Германия забросила Латвии 8 шайб, победа Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
14.05.2024, 23:04 26
Футбол
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
14.05.2024, 11:23 10
Бокс
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
14.05.2024, 15:07
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
16.05.2024, 05:51
Бокс
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем