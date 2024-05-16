КОЛЛИНС – о 19 победах в 20 матчах: «Важно закончить на позитивной ноте»

Американка Даниэль Коллинс (№15 WTA) рассказала о невероятной серии в ее карьере перед уходом из спорта.

30-летняя теннисистка выиграла 19 из 20 последних матчей, завоевав титулы в Майами и Чарльстоне. На соревнованиях в Риме она уже дошла до 1/2 финала, где сразится с Ариной Соболенко.

«Для меня важно чувствовать себя так: «Хорошо, я выжала из себя все, что могла, как спортсмен, и закончить на позитивной ноте, а не: «О боже, что случилось?»

Это был самый большой отрезок побед в моей карьере. Думаю, что благодаря тому, что я улучшала свою игру, я играла в лучший теннис, в который играла до сих пор. Это очень приятно, потому что бывают периоды, когда ты делаешь три шага вперед, а бывает, что и четыре шага назад.

Это похоже на фондовый рынок. Он то поднимается, то опускается, и не всегда дюйм за дюймом идет вверх. Было приятно, когда я действительно поднималась, потому что так бывает не всегда. Я думаю, что в такие моменты нужно радоваться за себя, потому что не всегда это получается», – сказала Коллинс.