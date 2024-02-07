КОЛЛИНС – об уходе из тенниса: «Чувствую, что готова к следующей главе»
Американская теннисистка готова к чему-то новому в жизни
Американская теннисистка Даниэль Коллинс рассказала о своем решении уйти из профессионального тенниса в конце этого сезона, выразив желание вернуться к «нормальной жизни» вдали от постоянных путешествий и внимания общественности.
30-летняя Коллинс, бывшая седьмая ракетка мира и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2022, в прошлом месяце объявила, что 2024 год станет для нее последним сезоном в туре.
«В начале этого года во время праздников я решила, что это будет мой последний сезон. Я очень рада и с нетерпением жду этого. По сравнению с другими игроками я не так давно в туре. Потому что я училась в колледже, так что я начала выступать в туре только в 22 года. В некоторых случаях кажется, что это было только вчера, когда я начала играть, а в других - что я здесь уже целую вечность.
Я, конечно, люблю свою работу, и это были большие горки веселых эмоций. Но бывают и не такие веселые моменты. Но, как и в любой другой работе, это бывает.
На данный момент я чувствую, что готова к следующей главе, и я очень рада этому. Мне нужно было определить дату окончания карьеры, и это даст моей семье и друзьям возможность поддержать меня на нескольких последних турнирах. Думаю, это будет здорово», – сказала Коллинс.
По словам Даниэль, проблемы со здоровьем не повлияли на ее решение уйти из тенниса
«Несмотря на то, что ранее у меня было много вызовов, это лучшее, что было со мной. Наконец-то я смогла справиться со всем смогла заботиться о своем теле, вести дела по графику и все эти забавные вещи. Я чувствую, что нахожусь на том этапе жизни, когда я готова к чему-то новому.
Возвращение? Никогда не говори никогда. Я, конечно, люблю теннис и наслаждаюсь тем, что он дает мне в жизни, так что я никогда не скажу «никогда». Но сейчас мне трудно представить себе это. Думаю, я сосредоточена на том, чтобы преодолеть последнее препятствие», – добавила американка.
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