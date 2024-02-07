КОЛЛИНС – об уходе из тенниса: «Чувствую, что готова к следующей главе»

Американская теннисистка Даниэль Коллинс рассказала о своем решении уйти из профессионального тенниса в конце этого сезона, выразив желание вернуться к «нормальной жизни» вдали от постоянных путешествий и внимания общественности.

30-летняя Коллинс, бывшая седьмая ракетка мира и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2022, в прошлом месяце объявила, что 2024 год станет для нее последним сезоном в туре.

«В начале этого года во время праздников я решила, что это будет мой последний сезон. Я очень рада и с нетерпением жду этого. По сравнению с другими игроками я не так давно в туре. Потому что я училась в колледже, так что я начала выступать в туре только в 22 года. В некоторых случаях кажется, что это было только вчера, когда я начала играть, а в других - что я здесь уже целую вечность. Я, конечно, люблю свою работу, и это были большие горки веселых эмоций. Но бывают и не такие веселые моменты. Но, как и в любой другой работе, это бывает. На данный момент я чувствую, что готова к следующей главе, и я очень рада этому. Мне нужно было определить дату окончания карьеры, и это даст моей семье и друзьям возможность поддержать меня на нескольких последних турнирах. Думаю, это будет здорово», – сказала Коллинс.

По словам Даниэль, проблемы со здоровьем не повлияли на ее решение уйти из тенниса