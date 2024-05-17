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ATP
17 мая 2024, 09:20 | Обновлено 17 мая 2024, 09:33
189
0

ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»

Сербский теннисист ответил на интересующий болельщиков вопрос

17 мая 2024, 09:20 | Обновлено 17 мая 2024, 09:33
189
0
ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович ответил на вопрос, которого считает величайшим игроком в истории спорта.

«Мне нравится, когда это делают другие, потому что чем больше люди спорят, тем больше выигрывает сам теннис. Так что получается больше выгоды, чему я рад как спортсмен, потому что я хочу этого для своего спорта. Хочу, чтобы больше детей было в него вовлечено и чтобы больше детей смотрели теннис, брали в руки ракетки и выходили играть. Нам это нужно как экосистеме.

Но я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории – оставлю это другим. По большей части из-за уважения к лучшим игрокам и всем чемпионам прошлых поколений. Потому что очень тяжело сравнивать деревянные ракетки с современными», – сказал Джокович.

Отметим, что серб потеряет лидерство в рейтинге, если не сможет выйти в финал Ролан Гаррос.

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Новак Джокович
Владимир Клепач Источник: YouTube
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