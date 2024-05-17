СВЁНТЕК – о встрече с Соболенко: «Финал в Мадриде придал мне уверенности»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего финала на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) против Арины Соболенко.

Две недели назад теннисистки сыграли в финале больших соревнований в Мадриде, где победила полька – 7:5, 4:6, 7:6(7).

– Думаю, финал в Мадриде придал мне уверенности в том, что я могу победить, даже если вначале я чувствую себя не лучшим образом или испытываю стресс. Я все равно могу отыграться. Возможно, я меньше волнуюсь перед матчами, потому что знаю, что даже если у меня будут проблемы, я смогу от них оправиться, если буду усердно работать. Вот такие у меня ощущения.

– Насколько сильно изменит ситуацию смена условий, когда вы сразитесь против Соболенко в Риме?

– Честно говоря, я не думаю, что имеет смысл рассматривать эти два матча как одну непрерывную историю, потому что это совершенно разные турниры. Да и неделя другая. Не похоже, что все будет одинаково.

Я постараюсь быть в настоящем, не думать о Мадриде. Очевидно, что мне нужно проанализировать этот матч с точки зрения тактики. Не слишком много, потому что он был довольно напряженным. Думаю, мы обе могли сделать кое-что лучше. Это совершенно другая история.