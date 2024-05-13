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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Не хочу чувствовать себя беспомощным на Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос
13 мая 2024, 12:52 | Обновлено 13 мая 2024, 13:06
502
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Не хочу чувствовать себя беспомощным на Ролан Гаррос»

Испанец пока не решил, сыграет ли в Париже

13 мая 2024, 12:52 | Обновлено 13 мая 2024, 13:06
502
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Не хочу чувствовать себя беспомощным на Ролан Гаррос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль рассказал, при каком условии сыграет в этом году в Париже.

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде. Если есть 0,01% шансов [что я смогу быть конкурентоспособным на Ролан Гаррос], то я обязательно хочу попробовать сыграть; если нет, то я предпочитаю сохранить все счастливые воспоминания», – сказал Надаль.

Отметим, что основная сетка Ролан Гаррос стартует через две недели. В текущем сезоне Рафа сыграл 8 матчей на грунте, выиграв 5 из них.

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Рафаэль Надаль Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: Twitter
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